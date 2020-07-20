Москва, 20 июля, 2020, 17:58 — ИА Регнум. Михаил Дегтярёв является для Хабаровского края «варягом», но появление губернаторов с таким бэкграундом — не редкость для дальневосточных регионов, причем некоторые из таких руководителей являются выходцами даже не из соседних регионов ДФО, а из других частей страны. Об этом 20 июля ИА REGNUM заявил ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков, комментируя назначение врио губернатора Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярёва.

Екатерина Колязина Михаил Дегтярёв

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Он вспомнил в качестве примера действующего главу Магаданской области Сергея Носова. Более ранним примером и менее удачным прецедентом является период губернаторства Владимира Миклушевского в Приморском крае (впрочем, тут стоит учитывать и высокий конфликтный потенциал данного региона).

«Тем не менее протестная кампания, начавшаяся в Хабаровском крае после ареста Сергея Фургала, строилась как раз на апелляциях к местной идентичности и дополнительно актуализирует дихотомию «свой-чужой» в политической повестке региона. Это — серьезный вызов для Михаила Дегтярёва. При этом ему (по крайней мере, на первом этапе) будет сложнее использовать целый ряд приемов, которые обычно позволяют губернаторам-«варягам» сблизится с местной аудиторией. Например, прием «губернатор разносит подчиненных» (вспомним первые шаги того же Сергея Носова в Магаданской области в 2018 году) может хорошо работать на фоне усталости многих жителей от чиновников старого призыва, которые населению в общем-то безразличны, но сложнее, если в крае активно разогревались настроения против вмешательства в региональную политику извне», — отметил Нейжмаков.

По его мнению, назначение на пост врио «варяга» может предвещать продолжение резонансных расследований и проверок в регионе со стороны федеральных структур. Это еще один важный вызов для Михаила Дегтярева — как вести работу с региональной аудиторией, у которой на протестной волне недоверие к таким проверкам выросло.

«Однако у Михаила Дегтярева есть качества, которые могут помочь ему в работе с краевой аудиторией. Например, администрация Фургала в свое время приучила население края к активному присутствию региональных властей в информационном пространстве (затраты на эти цели были традиционной мишенью критиков экс-губернатора). В этом смысле вполне логично, что на данном этапе в качестве врио в Хабаровский край направляется политик с опытом участия в нескольких предвыборных кампаниях, а не карьерный чиновник или бизнес-управленец (пусть даже высокопрофессиональный), таким опытом не обладающий. Также логично, что в край направлен молодой руководитель — для нового врио желательно проводить много личных встреч с жителями, это потребует немало энергии. В то же время нагрузка на нового врио практически наверняка окажется куда выше, чем в ходе избирательных кампаний, в которых ему приходилось участвовать ранее», — добавил эксперт.

Напомним, о назначении Дегтярёва стало известно сегодня, 20 июля.