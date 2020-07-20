Керчь, Крым, 20 июля, 2020, 17:54 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел очную встречу с заместителем председателя правительства России Юрием Борисовым, курирующим оборонно-промышленный комплекс. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-служба президента России.

Kremlin.ru Владимир Путин с заместителем председателя Правительства Юрием Борисовым

На встрече обсуждались вопросы оздоровления предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Вице-премьер Борисов доложил Путину о завершении детального обследования состояния комплекса «Морской старт», который был приобретен компанией S7.

Также обсуждались вопросы, связанные с работой российско-сирийской и российско-кубинской межправительственных комиссий, сопредседателем которых с российской стороны является Борисов.