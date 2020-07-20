Женева, Швейцария, 20 июля, 2020, 17:53 — ИА Регнум. Число выявленных фактов заражения коронавирусом на территории Африки уже превышает 720 тыс., сообщает 20 июля региональное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Военнослужащий из Уганды, служащий в Миссии Африканского союза в Сомали (AMISOM), распыляет дезинфицирующее средство на руки местным жителям

По данным организации, на сегодняшний день на Африканском континенте заражены коронавирусом 721 187 человек, из которых 382 тыс. признаны выздоровевшими.

На сегодняшний день от COVID-19 в Африке умерли 15 166 пациентов.

Наибольшее число заражений и летальных исходов выявлено в ЮАР, Египте, Нигерии и Гане.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, в мире заражены коронавирусом свыше 14 млн человек, более 597 тыс. умерли от COVID-19.