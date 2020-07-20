Иерусалим, 20 июля, 2020, 17:48 — ИА Регнум. Власти Израиля продлили запрет на въезд иностранных граждан до 1 сентября текущего года. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает экономические издание Globes со ссылкой на управление аэропортов.

(сс) Talmoryair Медик в защитном костюме в Израиле

Напомним, что въезд в Израиль иностранных граждан был прекращен в середине марта из-за пандемии коронавируса. Последний запрет на въезд для иностранцев действовал до 1 августа.

В связи со второй волной эпидемии COVID-19 власти Израиля приняли решение продлить ограничение как минимум до 1 сентября.

При этом граждане Израиля, приезжающие в страну, по-прежнему обязаны проходить 14-дневный карантин.

Стоит отметить, что израильский национальный авиаперевозчик El Al отменяет пассажирские рейсы до конца августа, 95% сотрудников останутся в неоплачиваемом отпуске.