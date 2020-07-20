Вашингтон, 20 июля, 2020, 17:42 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что власти Соединенных Штатов внесли главу Чечни Рамзана Кадырова в черный список. Об этом сказано в заявлении Помпео, распространенном сегодня, 20 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Введение санкций со стороны США против физического лица означает блокировку его активов в американской юрисдикции (если они есть) и запрет на въезд на территорию Соединенных Штатов.

Кадырова власти США считают причастным к нарушению прав человека.