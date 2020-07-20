Москва, 20 июля, 2020, 17:36 — ИА Регнум. Российская вакцина от коронавируса проходит успешные испытания и может применяться в первую очередь на врачах и прочих лицах, непосредственно работающих в очагах заражения. Об этом 20 июля заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Фёдор Лисицын на телеканале «Россия 24».

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«Завершились испытания на добровольцах, отобранных в референтных группах. Завершились крайне благополучно. Пока на здоровых отобранных людях эта вакцина не вызвала в коротком промежутке времени неблагоприятных последствий. При этом дала необходимый иммунный эффект, который позволяет её оценивать как работающую полноценную вакцину», — заявил Лисицын.

По его словам, вакцину будет внедрять в ускоренном порядке для того, чтобы обезопасить врачей, сотрудников МЧС и других лиц, непосредственно вовлечённых в борьбу с эпидемией. Для других групп населения потребуются дополнительные исследования.

«Пока на здоровых крепких людях вакцина работает. Понятно, что испытывать её на детях, беременных женщинах… её развитие будет уже потом. Сейчас задача — остановить, обезопасить тех, кто останавливает волну вируса, кто работает с больными, с постоянно заражёнными коронавирусом», — подчеркнул он.

Ранее Министерство обороны России заявило о завершении очередного этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса в рамках совместного с Центром имени Н. Ф. Гамалеи тестирования на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко. 20 июля оттуда выписали вторую группу из 20 добровольцев.