Санкт-Петербург, 20 июля, 2020, 17:37 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на Северной верфи заложили два фрегата для Военно-морского флота: «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов». Это стало частью церемонии массовой закладки кораблей по конференц-связи с президентом Владимиром Путиным из Керчи.

Gov.spb.ru Церемония закладки кораблей на верфи в Санкт-Петербурге

Фрегаты станут седьмым и восьмым кораблями проекта 22 350 для предприятия.

Губернатор Александр Беглов назвал «адмиральскую» серию быстроходных фрегатов из Петербурга «легендарной».

«Проект продолжается. Многие морские державы мечтают о таких кораблях. Самые ответственные заказы для флота государство доверяет петербургскому судостроению», — сказал Беглов.

Напомним, за полгода в Петербурге на воду спустили семь судов. Так, 22 мая ввели в эксплуатацию плавучую атомную теплоэлектростанцию.