Тбилиси, 20 июля, 2020, 17:04 — ИА Регнум. В Грузии зарегистрировали еще одну смерть от COVID-19. Об этом журналистам сообщил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе.

tasnimnews.com Эпидемия коронавируса

Скончавшийся — мужчина в возрасте 72 лет, который первоначально лечился в Тбилисской университетской клинике имени Ингороква, а затем с почечной недостаточностью был переведен в Мцхетский медицинский центр.

Это уже 16 случай, который зарегистрирован в Грузии как смерть от COVID-19. Большая часть скончавшихся — пациенты в возрасте старше 70 лет, которые страдали хроническими заболеваниями.

За минувшие сутки в Грузии выявлено 11 новых случаев коронавируса, 4 из которых отнесены к категории импортированных, а 7 — контакты с ранее зараженными пациентами.

Амиран Гамкрелидзе не исключает, что в Гардабанском районе, где выявлены новые случаи коронавируса, могут ввести ограничения в двух населенных пунктах.