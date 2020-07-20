Москва, 20 июля, 2020, 17:09 — ИА Регнум. Борьба со свалками должна состоять в их недопущении, в наказании руководителей, в чьем ведение находится территория, на которой происходит несанкционированное складирование мусора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель программы «Ноль отходов» российского отделения Алексей Киселев.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Также для этих целей необходимо привлекать полицию. Причём стражи порядка должны бороться не столько со свалками, сколько работать в вопросах поимки их организаторов.

«Убрать коррупцию в полиции при борьбе со свалками можно, например, в отчислении процента со штрафа за захламление территории. А саму сумму штрафа поднять в десятки раз. Это, кстати, поможет выявлять организаторов свалок, так как по мусору во многих случаях можно установить его образователя и дальше выйти на того, кто перевозил, забирал и так далее», — заявил Киселев.

Также представитель Greenpeace заявил, что самая лучшая свалка — это та, которой не случилось. Приоритеты государственной политики в сфере обращения с отходами говорят, что прежде чем решать проблему отходов, нужно снижать их объемы и предотвращать их образование. Таким образом, введение залоговой стоимости на максимальное количество упаковки и товаров, а также введение 100% расширенной ответственности производителя, вернет отходы в хозяйственный оборот, а не на нелегальный полигон, полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ выделит шести регионам 3,5 млрд рублей на ликвидацию несанкционированных свалок.