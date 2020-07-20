Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция

07:58 25.02.2022 Россия не имеет права дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной инфраструктуры, направленные на уничтожение страны. В этом уверен член общественной палаты Якутии Вячеслав Литавин. Читайте также: Россия не чувствовала себя в безопасности из-за угроз на Украине — мнение

07:59 25.02.2022 Валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей запретил проводить банкам Национальный банк Украины (НБУ). Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе НБУ. Подробности в материале: НБУ запретил банкам операции с российскими и белорусскими рублями

08:00 25.02.2022 Стоимость природного газа в Европе может побить рекорд на фоне специальной военной операции России на Украине, заявила директор по исследованиям российской консалтинговой компании VYGON Consulting Мария Белова. Она отметила, что может повториться ситуация, схожая с той, что наблюдалась в осенние месяцы 2021 года, когда цена на голубое топливо вошла в «ценовое ралли». «Ценовое ралли на европейских спотовых площадках осенью прошлого года, когда котировки на TTF поднимались выше 2000 долларов за тысячу кубометров, происходящее в условиях отсутствия реального дефицита газа и геополитических рисков, является свидетельством того, что в текущей обстановке «военная премия» может поднять цену на газ до новых рекордных уровней», — сказала эксперт в комментарии РИА Новости. Об этом: Эксперт оценила перспективы повышения цен на газ из-за «военной премии»

08:06 25.02.2022 При обстреле украинскими силовиками Донецка получил тяжелые ранения один из местных жителей. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР). Подробности в материале: При обстреле ВСУ тяжело ранен житель Донецка — НМ ДНР

08:08 25.02.2022 В рамках принятия третьего пакета санкций против России обсуждалась возможность внесения российского президента Путина в чёрный список, а также возможность отключения России от платёжной системы SWIFT. Подробности в материале: Лидеры стран ЕС начали разработку третьего пакета санкций против России

08:11 25.02.2022 Во Владивостоке Генеральное консульство Японии 25 февраля работает в штатном режиме. Сотрудники консульства пока никакой официальной информации о приостановке выдачи виз не получали. Об этом: Во Владивостоке генконсульство Японии продолжает выдавать визы

08:12 25.02.2022 Президент Франции Эммануэль Макрон попросил российского президента Владимира Путина провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом Макрон заявил по итогам телефонной беседы с Путиным, сообщает 25 февраля RT. Глава Франции предложил Путину «провести разговор с Зеленским, который просит об этом, но сам не смог с ним связаться». Об этом: Макрон попросил Путина провести переговоры с Зеленским

08:21 25.02.2022 Силовые структуры Южной Осетии переведены на казарменное положение в связи с возможной провокацией со стороны Грузии, являющейся союзником Украины. Об этом сообщил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в обращении к согражданам. Об этом: Глава Южной Осетии обратился к согражданам в связи с ситуацией на Украине

08:21 25.02.2022 Киевские силовики 33 раза за сутки нарушили «режим тишины» в зоне ответственности Луганской Народной Республики. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 33 обстрела по 10 населенным пунктам Республики», — говорится в сообщении, которое цитирует Луганский информационный центр. В результате украинских обстрелов в Первомайске повреждены четыре жилых дома и два объекта инфраструктуры, также повреждены дома в поселке городского типа Донецкий и поселке Голубовское.

08:23 25.02.2022 Несколько взрывов были слышны в Киев утром в пятницу, 25 февраля. Об этом 25 февраля сообщает украинское агентство УНИАН. Читайте подробнее: Утром 25 февраля в Киеве прогремело несколько взрывов

08:23 25.02.2022 Власти США не раскрывают подробностей, касающихся обеспечения безопасности президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам. «Мы поддерживаем его. Он президент Украины. Но я не буду углубляться в подробности шагов в сфере обеспечения безопасности», — заявила Псаки на брифинге, который транслировал американский телеканал C-Span. Читайте подробнее: Псаки ответила на вопрос, будут ли США спасать Зеленского

08:29 25.02.2022 Сейм Польши путем аккламации (то есть без голосования) принял 24 февраля резолюцию, осуждающую российскую спецоперацию на Украине. Об этом сообщает Polskie Radio. Об этом: Сейм Польши принял резолюцию по спецоперации России на Украине

08:33 25.02.2022 Нынешние политики Украины уйдут в небытие, и им на смену придут люди, которые будут служить своему народу, а не украинским олигархам. Такое мнение 25 февраля высказал российский сенатор от Республики Крым Сергей Цеков. Читайте подробнее: Сенатор от Республики Крым спрогнозировал политическое будущее Украины

08:38 25.02.2022 Самая большая опасность для страны — это насмешки над решениями её руководства и несанкционированные акции «против войны». Об этом заявил в своём аккаунте в Facebook заместитель председателя комитета Якутии по занятости населения Савва Михайлов, комментируя ситуацию вокруг специальной военной операции в Донбассе. Подробности в материале: Россиянам необходимо быть сплочёнными и солидарными! — мнение

08:44 25.02.2022 Сотрудничество США и России, нацеленное на безопасность эксплуатации Международной космической станции (МКС), продолжится, несмотря на введение американских санкций из-за ситуации с Украиной. Об этом сообщает 25 февраля CNN, ссылаясь на представителя NASA. «Новые меры экспортного контроля будут по-прежнему способствовать сотрудничеству США и России в области гражданского космического пространства. Никаких изменений в поддержке агентством текущих операций на орбите и наземных станциях не планируется», — заявил он. Подробности в материале: В NASA заявили, что продолжат сотрудничать с Россией по МКС

08:45 25.02.2022 Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал три ошибки президента Украины Владимира Зеленского. «Ошибок за время президентства Зеленский сделал много: неугодных политиков сажал, националистам потакал, СМИ закрывал. Но всё-таки вряд ли это привело бы к такому концу. Но были ошибки роковые», — отметил Володин в телеграм-канале. Подробности в материале: Володин назвал три роковые ошибки Зеленского

08:49 25.02.2022 Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. duma.gov.ru

08:50 25.02.2022 Более 20 домов получили повреждения в результате разрывов снарядов на территории Джанкойского района Республики Крым утром 24 февраля, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксёнов. Читайте также: В Крыму взрывами снарядов повреждено более 20 домов

08:52 25.02.2022 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что что рано или поздно начнется диалог между Москвой и Киевом, чтобы остановить боевые действия. Читайте также: Зеленский: диалог между Москвой и Киевом начнется рано или поздно

08:57 25.02.2022 К отмене ранее введенных Евросоюзом антироссийских санкций призвал 25 февраля лидер партии «Альтернатива для Германии» в немецком бундестаге Тино Крупалла. Читайте подробнее: В бундестаге призвали Евросоюз к отмене санкций против России

08:59 25.02.2022 Болсонару пояснил, что в Бразилии делать заявления и принимать решения по внешнеполитическим и международным вопросам имеет право, согласно конституции, только глава государства, но не вице-президент. Читайте подробнее: Глава Бразилии раскритиковал позицию своего зама по ситуации на Украине

08:59 25.02.2022 В городе Горловка Донецкой Народной Республики вновь слышны выстрелы. Об этом 25 февраля сообщил мэр города Иван Приходько. Читайте также: Мэр Горловки сообщил о новых обстрелах со стороны ВСУ

08:59 25.02.2022 Проблем в поставках газа из России в Турцию в связи с ситуацией на Украине нет, но цены могут вырасти. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. Об этом: В Турции допустили рост цен на российский газ

09:00 25.02.2022 В Абхазии разместили первую группу беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщает агентство «Апсадгьыл-инфо». Подробности в материале: В Абхазию прибыли первые беженцы из ДНР и ЛНР

09:02 25.02.2022 Власти США намерены перебросить в Германию примерно 7 тысяч американских военнослужащих из-за ситуации вокруг Украины, 24 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона. Об этом: США перебросят в Германию около 7 тысяч военнослужащих

09:02 25.02.2022 Турция может запретить военным кораблям проходить через проливы Босфор и Дарданеллы, но даже в этом случае Россия вправе вернуть свой флот к местам базирования. Об этом заявил 25 февраля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает газета Hürriyet. По его словам, Украина официально попросила Турцию закрыть проливы для прохода российских военных кораблей. «Однако конвенция Монтрё также предусматривает, что корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы, и это должно быть им разрешено», — напомнил Чавушоглу. Подробности в материале: Флот России вправе пройти даже закрытыми турецкими проливами — Чавушоглу

09:05 25.02.2022 Утром 25 февраля украинские силовики обстреляли три населенных пункта на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с применением тяжелых вооружений, запрещенных Минскими соглашениям. Об этом 25 февраля сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом: ВСУ утром 25 февраля обстреляли три населенных пункта в ДНР — СЦКК

09:14 25.02.2022 Признав ДНР и ЛНР и начав по их просьбе военную спецоперацию по защите Донбасса, Россия перезапустила геополитику в сторону мира и справедливости. Такое мнение высказал 25 февраля первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Вячеслав Макаров. Читайте также: Россия сказала: «Хватит!». И все присели — депутат Госдумы Макаров

09:15 25.02.2022 На новые антироссийские санкции, которые ранее ввело японское правительство, будет дан ответ Россией. Об этом 25 февраля заявил посол РФ в Японии Михаил Галузин на пресс-конференции в клубе иностранных журналистов в Токио. Об этом: Посол России в Японии: Москва ответит на новые санкции со стороны Токио

09:15 25.02.2022 Повреждение жилых домов в поселке Золотое-5 (Михайловка) в результате обстрела ВСУ. © Представительство ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе

09:16 25.02.2022 Украинские военные 25 февраля открыли огонь в направлении населённого пункта Куликово в Донецкой Народной Республике, применив тяжелое вооружение. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: ВСУ выпустили по Куликово в ДНР 16 мин — СЦКК

09:19 25.02.2022 Европе следует учитывать законные интересы российской безопасности, так как в этой сфере есть совпадения. Об этом заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла. Он подчеркнул, что приоритетом для Германии в настоящее время должно быть прекращение военных действий на Украине. Об этом: В бундестаге указали на совпадения в интересах РФ и Европы по безопасности

09:20 25.02.2022 Российские миллиардеры после обвала фондового рынка 24 февраля в совокупности потеряли $39 млрд, сообщает Forbes. Подробности в материале: Российские миллиардеры 24 февраля потеряли $39 млрд

09:25 25.02.2022 По мнению украинского президента Владимира Зеленского, России так или иначе придется вести диалог с Украиной. Он заявил об этом 25 февраля в своем выступлении, показанном телеканалом «Украина-24». Подробности в материале: Зеленский снова призвал Россию к началу диалога с Украиной

09:25 25.02.2022 За минувшую ночь в Белгородской области происшествий не зарегистрировано, ночь прошла спокойно, сообщил подписчикам 25 февраля губернатор Вячеслав Гладков. Читайте также: Белгородский губернатор: «Ночь прошла спокойно»

09:29 25.02.2022 Посол России в Японии Михаил Галузин пообещал ответ Москвы на новые санкции со стороны Токио. Об этом он сообщил 25 февраля на пресс-конференции. Читайте также: Посол РФ в Японии отреагировал на новые антироссийские санкции Токио

09:41 25.02.2022 Вооруженные формирования Украины за последние сутки 139 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 1715 боеприпасов, сообщает 25 февраля представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. Киевские боевики применяли артиллерию калибра 122 мм, минометы 120-мм и 82-мм калибра, АГС и крупнокалиберные пулеметы в направлении Горловки, РСЗО и танки на донецком направлении, а также гаубицы и РПГ — на мариупольском. В результате обстрелов погибли два человека, ранены 12 человек. Повреждено 53 домостроения, атакам подверглись 29 объектов гражданской инфраструктуры ДНР и два транспортных средства.

09:42 25.02.2022 Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, заявил глава МИД этой страны Мевлют Чавушоглу. Об этом: Украина потребовала от Турции закрыть для России пролив Босфор

09:45 25.02.2022 Около 150 тыс. туристов находятся в тех российских регионах, где авиасообщение временно приостановлено. Такие данные приводит 25 февраля пресс-служба Ростуризма. В основном туристы остаются в Крыму и Краснодарском крае. В настоящее время составляются списки туристов, которые из-за временного закрытия аэропортов не могут прибыть в Россию из других стран. Читайте также: Почти 150 тыс. туристов остаются в регионах России, где закрыли аэропорты

09:51 25.02.2022 Вооруженные силы Украины за семь минут обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, используя тяжелое вооружение. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подробности в материале: ДНР: ВСУ обстреляли три населенных пункта

09:52 25.02.2022 Грузию необходимо снабдить оружием, так как Россия якобы может туда «вторгнуться» после военной операции на Украине. Об этом 25 февраля заявил эксперт исследовательского института США The Heritage Foundation Люк Коффи в соцсети Twitter. Читайте подробнее: В США призвали вооружить Грузию «до зубов»

09:59 25.02.2022 Президент России и Совет безопасности страны приняли верное решение о начале военной операции в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Такое мнение высказал руководитель отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» в Еврейской автономии Сергей Минко. Он уверен, что другого выхода не было. Об этом: Больно, но другого выхода не было — о спецоперации в Донбассе

09:59 25.02.2022 Глава Калмыкии Бату Хасиков, комментируя специальную военную операцию России, отметил, что Россия — единственная надежда миллионов мирных граждан Донбасса, чья жизнь превратилась в кошмар. Об этом: Глава Калмыкии: «Спецоперация РФ — это самозащита от циничных угроз»

10:00 25.02.2022 Из-за обстрела украинских боевиков в районе поселка Комарова под Горловкой остановили работу 19 трансформаторных подстанций, в результате чего свыше 1500 домов оказались обесточены. Об этом 25 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подробности в материале: В результате обстрела ВСУ под Горловкой обесточено свыше 1500 домов — СЦКК

10:02 25.02.2022 Ситуация на валютном рынке Белоруссии остаётся спокойной. Об этом 25 февраля на полях Евразийского межправительственного совета в Нур-Султане заявил премьер-министр республики Роман Головченко, комментируя влияние событий на Украине на курс белорусского рубля. Читайте подробнее: В Минске не видят поводов для паники на валютном рынке

10:05 25.02.2022 Министерство иностранных дел Испании рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок на Украину и не посещать эту страну «ни при каких обстоятельствах», а испанцам, находящимся в этой стране, следует «оставаться в безопасном месте» и связаться с испанскими властями. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на страницу сайта с советами испанским путешественникам. Ведомство также рекомендовало своим гражданам покинуть Украину «как можно скорее». Читайте также: МИД Испании рекомендует своим гражданам не ездить на Украину

10:06 25.02.2022 Российская сторона вправе применить зеркальные меры после отказа Великобритании принимать самолёты «Аэрофлота». Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. «Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа паритета и предоставления равных прав для назначенных авиакомпаний», — говорится в уведомлении, направленном британской стороне. Читайте подробнее: Росавиация пригрозила Лондону за «Аэрофлот» зеркальными мерами

10:07 25.02.2022 Платежи внутри России будут продолжать работать даже при отключении страны от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. Подробности в материале: Эксперт: платежи в России не остановятся при отключении от SWIFT

10:07 25.02.2022 Украинские боевики обстреляли населённый пункт Пантелеймоновка, который находится на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), с применением артиллерии калибра 122 мм. Об этом 25 февраля сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом: ВСУ обстреляли Пантелеймоновку в ДНР снарядами калиба 122 мм — СЦКК

10:12 25.02.2022 Кадры с мест обстрелов и повреждённые здания в Белгородской области показал Следственный комитет РФ. Об этом: СК РФ показал разрушения в Белгородской области

10:14 25.02.2022 Желания вступать в войну с Россией нет ни у кого в ЕС и США, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли. Читайте подробнее: Во Франции заявили, что никто в Европе и США не хочет воевать с Россией

10:18 25.02.2022 В Новосибирской области правоохранительные органы после появления в интернете призывов к участию в несогласованных публичных мероприятиях напомнили жителям об их недопустимости и ответственности за участие. Власти региона также заявили, что проведение таких акций незаконно. Об этом: Новосибирцев предупредили об ответственности за несанкционированные акции

10:18 25.02.2022 За прошедшие 24 часа порядка семи тысяч беженцев из республик Донбасса пересекли границу России в Ростовской области. Об этом 25 февраля заявил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин. Об этом: За сутки границу России пересекли более семи тысяч беженцев из Донбасса

10:19 25.02.2022 Бойцы вооружённых сил Украины обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике. В результате повреждены десять домов. Об этом сообщили 25 февраля в Народной милиции ДНР. Об этом: РЗСО «Град» обрушились на Горловку, заявили в ДНР

10:20 25.02.2022 «Ул. Соколовского, 15, школа № 50 — прямое попадание снаряда», — сообщил в 10:15 мск мэр Горловки (ДНР) Иван Приходько.

10:23 25.02.2022 Антитеррористические меры усилены в больницах, школах, детских садах, учреждениях социальной защиты и на объектах жизнеобеспечения Белгородской области. При непредвиденных перебоях на важных социальных объектах будут работать генераторы. Об этом после заседания оперативного штаба 25 февраля сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Читайте также: В Белгородской области усилены антитеррористические меры

10:24 25.02.2022 Действия администрации президента США Джо Байдена привели к тому, что Россия начала «вторжение» на Украину. С таким заявлением выступил бывший советник 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, генерал в отставке Майкл Флинн. «Белый дом игнорировал законные опасения Путина по поводу безопасности и законные этнические проблемы на Украине и высмеивал их», — приводит слова Флинна ИА Красная Весна. Подробности в материале: Экс-советник Трампа: эскалацию на Украине допустил Байден

10:25 25.02.2022 Министр обороны Австралии Питер Даттон не считает, что президент России Владимир Путин пойдет дальше и будет вступать в военное столкновение со странами НАТО. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью 25 февраля в эфире телеканала Nine News. Читайте также: Думаю, что Путин не хочет воевать с НАТО — министр обороны Австралии

10:31 25.02.2022 При обстреле боевиками Украины Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) один из снарядов попал в здание школы. Об этом 25 февраля сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале. Читайте подробнее: При обстреле ВСУ Горловки один из снарядов попал в здание школы

10:36 25.02.2022 В Новосибирской области прорабатываются все меры для приёма и пребывания беженцев Донбасса. Об этом в ходе брифинга сегодня, 25 февраля, заявил вице-губернатор Сергей Нелюбов. Читайте также: Новосибирская область готова принять 1,2 тыс. беженцев Донбасса — власти

10:36 25.02.2022 В результате обстрела украинскими боевиками школы № 50 в Горловке погибли двое учителей. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Школа находится на улице Соколовского, 15.

10:39 25.02.2022 Трансляцию ряда российских и одного белорусского телеканалов запретил на территории Эстонии департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) этой страны. Об этом 25 февраля заявил глава указанного департамента Каур Каяк, его слова приводит Sputnik Meedia. Читайте подробнее: Власти Эстонии запретили нескольких российских телеканалов в стране

10:39 25.02.2022 Более 120 тыс. человек прибыли в Россию из Донбасса, сообщил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак 25 февраля на селекторном совещании с региональными отделениями. «На сегодняшний день через границу уже перешло более 120 тысяч человек», — сказал Турчак и уточнил, что более половины прибывших — дети. Об этом: Россия приняла более 120 тыс. человек из Донбасса — Турчак

10:42 25.02.2022 Президент Франции Эммануэль Макрон передал российскому лидеру Владимиру Путину просьбу президента Украины Владимира Зеленского о переговорах. Об этом глава Пятой республики сообщил на пресс-конференции в Брюсселе после внеочередного саммита ЕС. Читайте подробнее: Макрон передал Путину просьбу Заленского о переговорах

10:46 25.02.2022 За минувшую ночь среди военнослужащих ДНР есть погибшие и раненые. Об этом 25 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24». Читайте также: «Есть погибшие и раненые» — Пушилин о боевых действиях за ночь

10:47 25.02.2022 Ростом индекса Московской биржи на 9,87% и долларового индекса РТС на 8,86% открылся российский рынок акций. Это 25 февраля следует из данных торговых площадок на 10:00 мск. Читайте также: Индексы Московской биржи и РТС выросли при открытии торгов

10:53 25.02.2022 Батальоны, составленные из радикалов, оказывают наиболее активное сопротивление силам ДНР. Об этом 25 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: Пушилин: националисты оказывают наиболее ожесточённое сопротивление

10:55 25.02.2022 «Депутаты новой волны» обозначили свою позицию по отношению к специальной операции России на Украине. Читайте также: «Депутаты новой волны» поддержали специальную операцию России

10:56 25.02.2022 Президент Польши Анджей Дуда опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение к народу республики, связанное с ситуацией на Украине, где Россия проводит спецоперацию. Читайте также: Президент Польши выступил с обращением к народу