Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса и установлению мира, начатую 24 февраля по решению президента России Владимира Путина после просьбы о военной помощи со стороны ДНР и ЛНР. Эти признанные Россией республики годами подвергаются агрессии со стороны Украины. В ходе совместных действий российских Вооруженных сил и подразделений Народной милиции двух республик должна быть полностью устранена угроза Донбассу и России со стороны украинских вооруженных формирований, проведена демилитаризация и денацификация Украины.
Все новости о ходе спецоперации России и реакции на неё — в трансляции ИА REGNUM.
США намерены поддерживать с Россией военные контакты, чтобы предостеречь её «от просчётов» в ситуации на Украине. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен 24 февраля заявил в интервью телекомпании CBS.
Читайте также: Блинкен заявил о желании США «уберечь» Россию от военных «просчётов»
Телефонный разговор, посвященный новым санкциям против России, провели в формате «2+2» глава МИД Великобритании Лиз Трасс и британский министр обороны Бен Уоллес с их украинскими коллегами Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым.
Читайте также: Представители Украины и Британии обсудили санкции против России
Саммит, посвящённый ситуации на Украине, созывает Североатлантический военный альянс (НАТО). Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба альянса. Встреча глав государств и правительств стран — членов НАТО состоится 25 февраля 2022 года в онлайн-формате.
Читайте также: НАТО созывает саммит по ситуации на Украине
Около 160 авиарейсов задержали или отменили в московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково». Об этом свидетельствуют данные о вылетах с портала «Яндекс.Расписание».
Читайте подробнее: Около 160 авиарейсов задержали в аэропортах Москвы
Властям Евросоюза следует услышать опасения России по вопросам безопасности и повлиять на Соединенные Штаты для смены внешнеполитического курса. Об этом сообщается в авторской статье китайской газеты Global Times.
Подробности в материале: ЕС нужно услышать Россию и попросить США сменить курс — Global Times
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назначила внеочередное заседание парламента на 25 февраля. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Читайте также: Президент Грузии назначила заседание парламента по Украине
Россия не имеет права дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной инфраструктуры, направленные на уничтожение страны. В этом уверен член общественной палаты Якутии Вячеслав Литавин.
Читайте также: Россия не чувствовала себя в безопасности из-за угроз на Украине — мнение
Валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей запретил проводить банкам Национальный банк Украины (НБУ). Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе НБУ.
Подробности в материале: НБУ запретил банкам операции с российскими и белорусскими рублями
Стоимость природного газа в Европе может побить рекорд на фоне специальной военной операции России на Украине, заявила директор по исследованиям российской консалтинговой компании VYGON Consulting Мария Белова.
Она отметила, что может повториться ситуация, схожая с той, что наблюдалась в осенние месяцы 2021 года, когда цена на голубое топливо вошла в «ценовое ралли».
«Ценовое ралли на европейских спотовых площадках осенью прошлого года, когда котировки на TTF поднимались выше 2000 долларов за тысячу кубометров, происходящее в условиях отсутствия реального дефицита газа и геополитических рисков, является свидетельством того, что в текущей обстановке «военная премия» может поднять цену на газ до новых рекордных уровней», — сказала эксперт в комментарии РИА Новости.
Об этом: Эксперт оценила перспективы повышения цен на газ из-за «военной премии»
При обстреле украинскими силовиками Донецка получил тяжелые ранения один из местных жителей. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР).
Подробности в материале: При обстреле ВСУ тяжело ранен житель Донецка — НМ ДНР
В рамках принятия третьего пакета санкций против России обсуждалась возможность внесения российского президента Путина в чёрный список, а также возможность отключения России от платёжной системы SWIFT.
Подробности в материале: Лидеры стран ЕС начали разработку третьего пакета санкций против России
Во Владивостоке Генеральное консульство Японии 25 февраля работает в штатном режиме. Сотрудники консульства пока никакой официальной информации о приостановке выдачи виз не получали.
Об этом: Во Владивостоке генконсульство Японии продолжает выдавать визы
Президент Франции Эммануэль Макрон попросил российского президента Владимира Путина провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом Макрон заявил по итогам телефонной беседы с Путиным, сообщает 25 февраля RT.
Глава Франции предложил Путину «провести разговор с Зеленским, который просит об этом, но сам не смог с ним связаться».
Об этом: Макрон попросил Путина провести переговоры с Зеленским
Силовые структуры Южной Осетии переведены на казарменное положение в связи с возможной провокацией со стороны Грузии, являющейся союзником Украины. Об этом сообщил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в обращении к согражданам.
Об этом: Глава Южной Осетии обратился к согражданам в связи с ситуацией на Украине
Киевские силовики 33 раза за сутки нарушили «режим тишины» в зоне ответственности Луганской Народной Республики. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 33 обстрела по 10 населенным пунктам Республики», — говорится в сообщении, которое цитирует Луганский информационный центр. В результате украинских обстрелов в Первомайске повреждены четыре жилых дома и два объекта инфраструктуры, также повреждены дома в поселке городского типа Донецкий и поселке Голубовское.
Несколько взрывов были слышны в Киев утром в пятницу, 25 февраля. Об этом 25 февраля сообщает украинское агентство УНИАН.
Читайте подробнее: Утром 25 февраля в Киеве прогремело несколько взрывов
Власти США не раскрывают подробностей, касающихся обеспечения безопасности президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам.
«Мы поддерживаем его. Он президент Украины. Но я не буду углубляться в подробности шагов в сфере обеспечения безопасности», — заявила Псаки на брифинге, который транслировал американский телеканал C-Span.
Читайте подробнее: Псаки ответила на вопрос, будут ли США спасать Зеленского
Сейм Польши путем аккламации (то есть без голосования) принял 24 февраля резолюцию, осуждающую российскую спецоперацию на Украине. Об этом сообщает Polskie Radio.
Об этом: Сейм Польши принял резолюцию по спецоперации России на Украине
Нынешние политики Украины уйдут в небытие, и им на смену придут люди, которые будут служить своему народу, а не украинским олигархам. Такое мнение 25 февраля высказал российский сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.
Читайте подробнее: Сенатор от Республики Крым спрогнозировал политическое будущее Украины
Самая большая опасность для страны — это насмешки над решениями её руководства и несанкционированные акции «против войны». Об этом заявил в своём аккаунте в Facebook заместитель председателя комитета Якутии по занятости населения Савва Михайлов, комментируя ситуацию вокруг специальной военной операции в Донбассе.
Подробности в материале: Россиянам необходимо быть сплочёнными и солидарными! — мнение
Сотрудничество США и России, нацеленное на безопасность эксплуатации Международной космической станции (МКС), продолжится, несмотря на введение американских санкций из-за ситуации с Украиной. Об этом сообщает 25 февраля CNN, ссылаясь на представителя NASA.
«Новые меры экспортного контроля будут по-прежнему способствовать сотрудничеству США и России в области гражданского космического пространства. Никаких изменений в поддержке агентством текущих операций на орбите и наземных станциях не планируется», — заявил он.
Подробности в материале: В NASA заявили, что продолжат сотрудничать с Россией по МКС
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал три ошибки президента Украины Владимира Зеленского.
«Ошибок за время президентства Зеленский сделал много: неугодных политиков сажал, националистам потакал, СМИ закрывал. Но всё-таки вряд ли это привело бы к такому концу. Но были ошибки роковые», — отметил Володин в телеграм-канале.
Подробности в материале: Володин назвал три роковые ошибки Зеленского
Более 20 домов получили повреждения в результате разрывов снарядов на территории Джанкойского района Республики Крым утром 24 февраля, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксёнов.
Читайте также: В Крыму взрывами снарядов повреждено более 20 домов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что что рано или поздно начнется диалог между Москвой и Киевом, чтобы остановить боевые действия.
Читайте также: Зеленский: диалог между Москвой и Киевом начнется рано или поздно
К отмене ранее введенных Евросоюзом антироссийских санкций призвал 25 февраля лидер партии «Альтернатива для Германии» в немецком бундестаге Тино Крупалла.
Читайте подробнее: В бундестаге призвали Евросоюз к отмене санкций против России
Болсонару пояснил, что в Бразилии делать заявления и принимать решения по внешнеполитическим и международным вопросам имеет право, согласно конституции, только глава государства, но не вице-президент.
Читайте подробнее: Глава Бразилии раскритиковал позицию своего зама по ситуации на Украине
В городе Горловка Донецкой Народной Республики вновь слышны выстрелы. Об этом 25 февраля сообщил мэр города Иван Приходько.
Читайте также: Мэр Горловки сообщил о новых обстрелах со стороны ВСУ
Проблем в поставках газа из России в Турцию в связи с ситуацией на Украине нет, но цены могут вырасти. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
В Абхазии разместили первую группу беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщает агентство «Апсадгьыл-инфо».
Подробности в материале: В Абхазию прибыли первые беженцы из ДНР и ЛНР
Власти США намерены перебросить в Германию примерно 7 тысяч американских военнослужащих из-за ситуации вокруг Украины, 24 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.
Об этом: США перебросят в Германию около 7 тысяч военнослужащих
Турция может запретить военным кораблям проходить через проливы Босфор и Дарданеллы, но даже в этом случае Россия вправе вернуть свой флот к местам базирования. Об этом заявил 25 февраля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает газета Hürriyet.
По его словам, Украина официально попросила Турцию закрыть проливы для прохода российских военных кораблей.
«Однако конвенция Монтрё также предусматривает, что корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы, и это должно быть им разрешено», — напомнил Чавушоглу.
Подробности в материале: Флот России вправе пройти даже закрытыми турецкими проливами — Чавушоглу
Утром 25 февраля украинские силовики обстреляли три населенных пункта на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с применением тяжелых вооружений, запрещенных Минскими соглашениям. Об этом 25 февраля сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: ВСУ утром 25 февраля обстреляли три населенных пункта в ДНР — СЦКК
Признав ДНР и ЛНР и начав по их просьбе военную спецоперацию по защите Донбасса, Россия перезапустила геополитику в сторону мира и справедливости. Такое мнение высказал 25 февраля первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Вячеслав Макаров.
Читайте также: Россия сказала: «Хватит!». И все присели — депутат Госдумы Макаров
На новые антироссийские санкции, которые ранее ввело японское правительство, будет дан ответ Россией. Об этом 25 февраля заявил посол РФ в Японии Михаил Галузин на пресс-конференции в клубе иностранных журналистов в Токио.
Об этом: Посол России в Японии: Москва ответит на новые санкции со стороны Токио
Украинские военные 25 февраля открыли огонь в направлении населённого пункта Куликово в Донецкой Народной Республике, применив тяжелое вооружение. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ выпустили по Куликово в ДНР 16 мин — СЦКК
Европе следует учитывать законные интересы российской безопасности, так как в этой сфере есть совпадения. Об этом заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.
Он подчеркнул, что приоритетом для Германии в настоящее время должно быть прекращение военных действий на Украине.
Об этом: В бундестаге указали на совпадения в интересах РФ и Европы по безопасности
Российские миллиардеры после обвала фондового рынка 24 февраля в совокупности потеряли $39 млрд, сообщает Forbes.
Подробности в материале: Российские миллиардеры 24 февраля потеряли $39 млрд
По мнению украинского президента Владимира Зеленского, России так или иначе придется вести диалог с Украиной. Он заявил об этом 25 февраля в своем выступлении, показанном телеканалом «Украина-24».
Подробности в материале: Зеленский снова призвал Россию к началу диалога с Украиной
За минувшую ночь в Белгородской области происшествий не зарегистрировано, ночь прошла спокойно, сообщил подписчикам 25 февраля губернатор Вячеслав Гладков.
Читайте также: Белгородский губернатор: «Ночь прошла спокойно»
Посол России в Японии Михаил Галузин пообещал ответ Москвы на новые санкции со стороны Токио. Об этом он сообщил 25 февраля на пресс-конференции.
Читайте также: Посол РФ в Японии отреагировал на новые антироссийские санкции Токио
Вооруженные формирования Украины за последние сутки 139 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 1715 боеприпасов, сообщает 25 февраля представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. Киевские боевики применяли артиллерию калибра 122 мм, минометы 120-мм и 82-мм калибра, АГС и крупнокалиберные пулеметы в направлении Горловки, РСЗО и танки на донецком направлении, а также гаубицы и РПГ — на мариупольском. В результате обстрелов погибли два человека, ранены 12 человек. Повреждено 53 домостроения, атакам подверглись 29 объектов гражданской инфраструктуры ДНР и два транспортных средства.
Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, заявил глава МИД этой страны Мевлют Чавушоглу.
Об этом: Украина потребовала от Турции закрыть для России пролив Босфор
Около 150 тыс. туристов находятся в тех российских регионах, где авиасообщение временно приостановлено. Такие данные приводит 25 февраля пресс-служба Ростуризма.
В основном туристы остаются в Крыму и Краснодарском крае. В настоящее время составляются списки туристов, которые из-за временного закрытия аэропортов не могут прибыть в Россию из других стран.
Читайте также: Почти 150 тыс. туристов остаются в регионах России, где закрыли аэропорты
Вооруженные силы Украины за семь минут обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, используя тяжелое вооружение. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: ДНР: ВСУ обстреляли три населенных пункта
Грузию необходимо снабдить оружием, так как Россия якобы может туда «вторгнуться» после военной операции на Украине. Об этом 25 февраля заявил эксперт исследовательского института США The Heritage Foundation Люк Коффи в соцсети Twitter.
Читайте подробнее: В США призвали вооружить Грузию «до зубов»
Президент России и Совет безопасности страны приняли верное решение о начале военной операции в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Такое мнение высказал руководитель отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» в Еврейской автономии Сергей Минко. Он уверен, что другого выхода не было.
Об этом: Больно, но другого выхода не было — о спецоперации в Донбассе
Глава Калмыкии Бату Хасиков, комментируя специальную военную операцию России, отметил, что Россия — единственная надежда миллионов мирных граждан Донбасса, чья жизнь превратилась в кошмар.
Об этом: Глава Калмыкии: «Спецоперация РФ — это самозащита от циничных угроз»
Из-за обстрела украинских боевиков в районе поселка Комарова под Горловкой остановили работу 19 трансформаторных подстанций, в результате чего свыше 1500 домов оказались обесточены. Об этом 25 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: В результате обстрела ВСУ под Горловкой обесточено свыше 1500 домов — СЦКК
Ситуация на валютном рынке Белоруссии остаётся спокойной. Об этом 25 февраля на полях Евразийского межправительственного совета в Нур-Султане заявил премьер-министр республики Роман Головченко, комментируя влияние событий на Украине на курс белорусского рубля.
Читайте подробнее: В Минске не видят поводов для паники на валютном рынке
Министерство иностранных дел Испании рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок на Украину и не посещать эту страну «ни при каких обстоятельствах», а испанцам, находящимся в этой стране, следует «оставаться в безопасном месте» и связаться с испанскими властями. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на страницу сайта с советами испанским путешественникам.
Ведомство также рекомендовало своим гражданам покинуть Украину «как можно скорее».
Читайте также: МИД Испании рекомендует своим гражданам не ездить на Украину
Российская сторона вправе применить зеркальные меры после отказа Великобритании принимать самолёты «Аэрофлота». Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
«Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа паритета и предоставления равных прав для назначенных авиакомпаний», — говорится в уведомлении, направленном британской стороне.
Читайте подробнее: Росавиация пригрозила Лондону за «Аэрофлот» зеркальными мерами
Платежи внутри России будут продолжать работать даже при отключении страны от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
Подробности в материале: Эксперт: платежи в России не остановятся при отключении от SWIFT
Украинские боевики обстреляли населённый пункт Пантелеймоновка, который находится на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), с применением артиллерии калибра 122 мм. Об этом 25 февраля сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: ВСУ обстреляли Пантелеймоновку в ДНР снарядами калиба 122 мм — СЦКК
Кадры с мест обстрелов и повреждённые здания в Белгородской области показал Следственный комитет РФ.
Желания вступать в войну с Россией нет ни у кого в ЕС и США, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли.
Читайте подробнее: Во Франции заявили, что никто в Европе и США не хочет воевать с Россией
В Новосибирской области правоохранительные органы после появления в интернете призывов к участию в несогласованных публичных мероприятиях напомнили жителям об их недопустимости и ответственности за участие. Власти региона также заявили, что проведение таких акций незаконно.
Об этом: Новосибирцев предупредили об ответственности за несанкционированные акции
За прошедшие 24 часа порядка семи тысяч беженцев из республик Донбасса пересекли границу России в Ростовской области. Об этом 25 февраля заявил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.
Об этом: За сутки границу России пересекли более семи тысяч беженцев из Донбасса
Бойцы вооружённых сил Украины обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике. В результате повреждены десять домов. Об этом сообщили 25 февраля в Народной милиции ДНР.
«Ул. Соколовского, 15, школа № 50 — прямое попадание снаряда», — сообщил в 10:15 мск мэр Горловки (ДНР) Иван Приходько.
Антитеррористические меры усилены в больницах, школах, детских садах, учреждениях социальной защиты и на объектах жизнеобеспечения Белгородской области. При непредвиденных перебоях на важных социальных объектах будут работать генераторы. Об этом после заседания оперативного штаба 25 февраля сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Читайте также: В Белгородской области усилены антитеррористические меры
Действия администрации президента США Джо Байдена привели к тому, что Россия начала «вторжение» на Украину. С таким заявлением выступил бывший советник 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, генерал в отставке Майкл Флинн.
«Белый дом игнорировал законные опасения Путина по поводу безопасности и законные этнические проблемы на Украине и высмеивал их», — приводит слова Флинна ИА Красная Весна.
Подробности в материале: Экс-советник Трампа: эскалацию на Украине допустил Байден
Министр обороны Австралии Питер Даттон не считает, что президент России Владимир Путин пойдет дальше и будет вступать в военное столкновение со странами НАТО. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью 25 февраля в эфире телеканала Nine News.
Читайте также: Думаю, что Путин не хочет воевать с НАТО — министр обороны Австралии
При обстреле боевиками Украины Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) один из снарядов попал в здание школы. Об этом 25 февраля сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале.
Читайте подробнее: При обстреле ВСУ Горловки один из снарядов попал в здание школы
В Новосибирской области прорабатываются все меры для приёма и пребывания беженцев Донбасса. Об этом в ходе брифинга сегодня, 25 февраля, заявил вице-губернатор Сергей Нелюбов.
Читайте также: Новосибирская область готова принять 1,2 тыс. беженцев Донбасса — власти
В результате обстрела украинскими боевиками школы № 50 в Горловке погибли двое учителей. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Школа находится на улице Соколовского, 15.
Трансляцию ряда российских и одного белорусского телеканалов запретил на территории Эстонии департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) этой страны. Об этом 25 февраля заявил глава указанного департамента Каур Каяк, его слова приводит Sputnik Meedia.
Читайте подробнее: Власти Эстонии запретили нескольких российских телеканалов в стране
Более 120 тыс. человек прибыли в Россию из Донбасса, сообщил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак 25 февраля на селекторном совещании с региональными отделениями.
«На сегодняшний день через границу уже перешло более 120 тысяч человек», — сказал Турчак и уточнил, что более половины прибывших — дети.
Об этом: Россия приняла более 120 тыс. человек из Донбасса — Турчак
Президент Франции Эммануэль Макрон передал российскому лидеру Владимиру Путину просьбу президента Украины Владимира Зеленского о переговорах. Об этом глава Пятой республики сообщил на пресс-конференции в Брюсселе после внеочередного саммита ЕС.
Читайте подробнее: Макрон передал Путину просьбу Заленского о переговорах
За минувшую ночь среди военнослужащих ДНР есть погибшие и раненые. Об этом 25 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».
Читайте также: «Есть погибшие и раненые» — Пушилин о боевых действиях за ночь
Ростом индекса Московской биржи на 9,87% и долларового индекса РТС на 8,86% открылся российский рынок акций. Это 25 февраля следует из данных торговых площадок на 10:00 мск.
Читайте также: Индексы Московской биржи и РТС выросли при открытии торгов
Батальоны, составленные из радикалов, оказывают наиболее активное сопротивление силам ДНР. Об этом 25 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».
Читайте подробнее: Пушилин: националисты оказывают наиболее ожесточённое сопротивление
«Депутаты новой волны» обозначили свою позицию по отношению к специальной операции России на Украине.
Читайте также: «Депутаты новой волны» поддержали специальную операцию России
Президент Польши Анджей Дуда опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение к народу республики, связанное с ситуацией на Украине, где Россия проводит спецоперацию.
Читайте также: Президент Польши выступил с обращением к народу
С просьбой об оказании Украине помощи оборонного характера обратился к странам Бухарестской девятки (Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия) украинский президент Владимир Зеленский. Он написал об этом 25 февраля на своей странице в соцсети Twitter.
Подробности в материале: Зеленский попросил у Бухарестской девятки оборонной помощи для Украины
Многие украинские военнослужащие понимают бесперспективность сопротивления и сдаются, заявил 25 февраля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Читайте также: Пушилин: многие военнослужащие Украины понимают ситуацию и сдаются
Франция окажет помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому, если возникнет угроза его безопасности. Об этом заявил французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.
«Мы примем те меры, которые нужно будет принять», — так ответил Ле Дриан на вопрос, предполагается ли эвакуация Зеленского с Украины.
Подробности в материале: Франция пообещала помочь Зеленскому
По сообщению Министерства обороны РФ, 24 февраля подразделения ВДВ России взяли под свой контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. Радиационный фон в районе ЧАЭС в норме.
Президент Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на помощь со стороны Франции в случае угрозы его безопасности. Об этом в эфире радиостанции France Inter заявил министр иностранных дел республики Жан-Ив Ле Дриан.
Читайте также: Париж пообещал обеспечить Зеленскому безопасность в случае угрозы
В Донбассе зафиксировали случаи пресечения украинскими вооружёнными силами попыток перейти солдат на сторону ДНР. Об этом 25 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».
Читайте также: Пушилин рассказал о заградотрядах в украинской армии
На Украине в районе острова Змеиный (Одесская область) сложили оружие 82 украинских военнослужащих, заявили 25 февраля в Министерстве обороны России.
Об этом: В Минобороны РФ заявили о сдавшихся украинских военных на острове Змеиный
Киев готов вести с Россией переговоры о нейтральном статусе Украины, однако также хочет получить гарантии безопасности. Об этом 25 февраля заявил главы офиса украинского президента Михаила Подоляк.
Об этом: Офис Зеленского: Украина готова к переговорам с РФ о нейтральном статусе
На Ямал и в Тюмень из Краснодарского края можно вылететь из аэропорта города Сочи. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Ямал».
В связи с временным приостановлением работы аэропорта Краснодара авиакомпания «Ямал» предлагает пассажирам, желающим отправиться на юг России или вернуться обратно в ЯНАО и Тюмень, прямые рейсы: по воскресеньям Салехард — Сочи — Салехард; по субботам Новый Уренгой — Сочи — Новый Уренгой; по пятницам Тюмень — Сочи, обратный рейс в Тюмень каждое воскресенье.
Читайте также: Авиасообщение с Тюменью и Ямалом налажено через аэропорт Сочи
По сообщению Минобороны РФ, российскими вооруженными силами выведены из строя 118 военных объектов Украины, в том числе 11 аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи, 14 комплексов ПВО С-300 и «Оса» и 36 РЛС. Сбиты пять боевых самолетов, один вертолет и пять беспилотников, уничтожены 18 танков и других боевых бронемашин, семь реактивных систем залпового огня, 41 единица автотехники, пять боевых катеров.
На Украине выведено из строя 11 военных аэродромов, заявили 25 февраля в Министерстве обороны РФ.
Читайте также: Минобороны РФ: на Украине выведено из строя 11 военных аэродромов
В Курской области банки работают в штатном режиме, необходимый резерв наличных есть, заявили в областной администрации.
Читайте подробнее: В Курской области из-за ажиотажа возникли перебои в работе банкоматов
В ходе боевых действий в Донбассе сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины. Об этом 25 февраля в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Подробности в материале: Более 150 украинских военных сдались в Донбассе — Минобороны РФ
Сложившие оружие бойцы украинской армии после окончания боевых действий смогут вернуться к своим семьям. Об этом 25 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».
Подробности в материале: Пушилин рассказал об обращении с перешедшими на сторону ДНР солдатами
В районе острова Змеиный, который расположен в Черном море около границы с Румынией и относится к Одесской области, 82 военнослужащих Вооруженных сил Украины добровольно сложили оружие. Об этом 25 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Подробности в материале: В Минобороны РФ сообщили о сдавшихся на острове Змеиный военных Украины
Территория в районе Чернобыльской АЭС накануне была взята под контроль Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России. Об этом 25 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Об этом: Минобороны РФ: ВДВ взяли под контроль территорию Чернобыльской АЭС
В Харькове ВСУ разместили реактивные системы залпового огня на территории жилых районов, используя их как прикрытие. Это следует из видеоролика, опубликованного телеграм-каналом «Выпускайте Z Кракена!».
Судя по опубликованному местными жителями видеоролику, по улице Полтавский Шлях, одной из центральных улиц Харькова, передвигается техника ВСУ с украинскими флагами.
Об этом: В Харькове украинские РСЗО прикрылись жилыми домами
В розничных магазинах Курской области есть достаточный запас продуктов. Оперативный мониторинг предприятий торговли показал, что крупы, мука, масло, сахар, молочные продукты в необходимом объеме имеются во всех торговых точках Курской области.
Поставки из оптового звена осуществляются согласно установленному графику, без перебоев. Пока ажиотажа в магазинах региона нет. На 20%, увеличился спрос на продовольствие в приграничных районах — Глушковском, Беловском, Суджанском, Рыльском и Кореневском. Делать дополнительные запасы курянам не рекомендуют.
Подробности в материале: В Курской области спрос на продукты в приграничных районах возрос на 20%
Около 120 объектов военной инфраструктуры Украины выведены из строя в ходе спецоперации российских войск. Уничтожены 18 танков и других боевых бронемашин, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга 25 февраля.
«В ходе проведения специальной военной операции российскими Вооружёнными силами выведены из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВС Украины, 14 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-300 и «Оса», 36 радиолокационных станций. Сбито пять боевых самолётов и один вертолёт, пять беспилотных летательных аппаратов», — уточнил Конашенков.
Читайте также: Войска России вывели из строя 118 украинских военных объектов
Группировки войск ДНР и ЛНР продолжают контнаступление на подразделения ВСУ при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили 25 февраля в Министерстве обороны РФ. Группировка войск ДНР на волновахском направлении продвинулась еще на один километр вглубь обороны националистических батальонов. Группировка войск ЛНР в районе Степовое продвинулась на глубину до девяти километров.
В 10:05 был зафиксирован обстрел в направлении села Васильевка, в 10:15 — в направлении села Железная Балка. Всего было выпущено 12 мин калибра 120 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли два села за десять минут, заявили в ДНР
В результате обстрелов украинских боевиков в Кировском районе Донецка был разрушен дом. Об этом 25 февраля сообщил глава донецкой городской администрации Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
Читайте подробнее: В Кировском районе Донецка из-за обстрелов ВСУ разрушен дом
В результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горловке Донецкой Народной Республики погибли двое учителей. Об этом 25 февраля заявил глава администрации города Иван Приходько в телеграм-канале.
Читайте также: Двое учителей погибли при обстреле ВСУ школы в Горловке
Последствия обстрела школы № 50 в Горловке. Видео: мэр Горловки Иван Приходько
Украинские радикалы в Донбассе в отличие от военнослужащих Украины не сдаются. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Подробности в материале: Украинские радикалы в Донбассе не сдаются — глава ДНР
Централизованная эвакуация из ДНР приостановлена, поскольку в тыловых населённых пунктах республики стало уже безопасно. Об этом 25 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».
Читайте подробнее: Пушилин объяснил порядок эвакуации из ДНР
По сообщению Росавиации, 25 февраля 2022 года с 11:00 по московскому времени введено ограничение на использование воздушного пространства России для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании, в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство России.
Для сведения: 25 февраля авиакомпаниями Великобритании в воздушном пространстве России было запланировано выполнение 70 транзитных рейсов и двух рейсов по маршруту Лондон — Москва.
В Донецке 25 февраля специализированный дом ребенка получил повреждения в ходе обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило в телеграм-канале представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Дом ребенка поврежден при обстреле ВСУ в Донецке
Грузия не присоединится к санкциям против России из-за спецоперации на Украине, так как это не в интересах граждан страны. Об этом сообщил журналистам 25 февраля премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.
Об этом: Гарибашвили: Грузия не поддержит антироссийские санкции
В ДНР продолжает поступать гуманитарная помощь. Об этом 25 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».
Читайте также: В ДНР оценят объём финансовой помощи для освобождённых территорий — Пушилин
По словам советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, в настоящее время закрыты все украинские порты, а также воздушное пространство этой страны. Он заявил об этом 25 февраля на брифинге.
Читайте подробнее: Порты и небо Украины закрыты — советник офиса Зеленского
Сегодня, 25 февраля, в Москве состоятся первые переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой внешнеполитического ведомства ЛНР Владиславом Дейнего и первым заместителем министра иностранных дел ДНР Сергеем Пересадой, сообщает МИД РФ.
В ходе предстоящих переговоров в Москве планируется придать импульс созданию договорно-правовой базы по всем направлениям сотрудничества, предусмотренным упомянутыми договорами.
Особое внимание будет уделено вопросу открытия посольств Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в Москве и российских дипломатических миссий в Донецке и Луганске, их размещения и кадрового обеспечения.
Будет затронута текущая ситуация в Донбассе в свете начатой 24 февраля с.г. российскими Вооружёнными силами специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, цель которой — обеспечить безопасность республик, а также защитить права и интересы проживающего там населения. Операция проводится по решению президента Российской Федерации В. В. Путина с санкции Совета Федерации России во исполнение положений договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР об оказании необходимой помощи, включая военную, и в соответствии со статьёй 51 части 7 Устава ООН.
На Украине наблюдаются проблемы с топливом, есть лимиты и очереди на заправках. Об этом 25 февраля заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Читайте подробнее: На Украине заявили о проблемах с топливом
Введение странами Запада антироссийских санкций означает «полноценную» блокаду банков из России. Об этом 25 февраля заявил журналистам глава минфина Германии Кристиан Линднер перед встречей министров финансов стран — участниц Евросоюза.
Об этом: Глава минфина ФРГ: санкции означают полноценную блокаду российских банков
В Тюменской области в связи с событиями на Украине усилена антитеррористическая защищённость мест массового пребывания людей, топливно-энергетического и транспортного комплексов.
Читайте подробнее: В Тюменской области усилена антитеррористическая защита
Посольство Узбекистана в Киеве рекомендовало студентам из Узбекистана, обучающимся на Украине, перейти на дистанционное обучение на родине. Об этом 25 февраля сообщает Подробно.уз.
Подробности в материале: Студентам из Узбекистана на Украине предложили перейти на дистанционку
Миграционным агентством Швеции принято решение прекратить депортацию граждан Украины, которые находятся на территории северной страны нелегально. Об этом 25 февраля сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Бойцы Народной милиции Луганской Народной Республики за сутки поразили 72 военных объекта противника в населенных пунктах Старый Айдар и Желтое, уничтожены два танка, восемь БМП, два БТР, девять автомобилей, одна РЛС, три минометных взвода и до двух рот личного состава в населенных пунктах Трехизбенка, Сватово и Счастье.️ Также были уничтожены два самолета Су-24 в населенных пунктах Смелое и Степовое, один беспилотник Bayraktar TB2 в Желтом, один БПЛА типа «Крыло» в населенном пункте Лозовский и еще один беспилотник вблизи шахты «Белореченская». Об этом сообщил 25 февраля официальный канал Народной милиции ЛНР.
Обстановка на территории Воронежской области абсолютно спокойная, в том числе в приграничных районах. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Александр Гусев 25 февраля по результатам оперативного совещания.
Читайте подробнее: Воронежский губернатор: обстановка в регионе абсолютно спокойная
Заявление минобороны Франции об отсутствии у Европы и США желания вступать в войну с Россией массово обсуждают в интернете. Люди приводят свои версии — почему? И напоминают, что Россия войн не развязывала. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии в соцсетях.
«Еще одни лжецы, вы мечтаете вступить в войну, только сил и средств у вас нет, да и нет такой силы воли и духа, как у русского воина. Потерять все, что у вас есть, вы боитесь и показать свою слабость. Есть диванные войска, а в Европе — бумажные войска», — считает С.
«Потому что у нас миротворческая миссия, чистим от хунты и ядерной угрозы», — отмечает Михаил.
«В ЕС и на Западе только пакостить способны», — замечает Сергей Миланов.
Об этом: Минобороны Франции: Европа не хочет воевать с Россией. Сеть: «Боитесь»
Боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из БМП населенный пункт Докучаевск в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило 25 февраля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня СЦКК.
Подробности в материале: Боевики ВСУ обстреляли населенный пункт Докучаевск в ДНР
Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики успешно подавили огневые точки противника в районах населенных пунктов Майорск, Верхнеторецкое, Новомихайловка, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Первомайское, Гнутово, Павлополь и Талаковка. На мариупольском направлении подразделения Народной милиции ДНР взяли под контроль населенные пункты Николаевка, Новогнатовка и Богдановка, а также прилегающие к ним районы и дороги.
В настоящее время правая оппозиция в Швеции призывает правительство «Социал-демократов» немедленно начать работу по возможной отправке оборонительного оружия на Украину. Однако министр обороны Петер Хультквист стремление «Умеренных» и других правых партий не совсем разделяет. Об этом стало понятно после его прихода в студию телеканала SVT.
Читайте подробнее: Министр обороны Швеции не ответил на вопрос о поставках оружия на Украину
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала происходящее вокруг Украины «переломным событием в истории после окончания Холодной войны», сообщает ТАСС.
Жители ряда поврежденных накануне в результате обстрела украинских боевиков домов в Белгородской области переселены в гостиницы Белгорода, поврежденные здания будут восстановлены. Об этом 25 февраля заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в обращении к жителям области.
Об этом: Поврежденные при обстреле ВСУ дома в Белгородской области восстановят
Мэр Архангельска Дмитрий Морев заявил в соцсетях, что в события на Украине — закономерный итог прихода к власти агрессивно настроенных националистов.
«Государство, в котором большинство людей опасается в незнакомых компаниях говорить на родном, русском языке, где открыто действуют частные националистические батальоны, а руководство страны меняется в результате боевых госпереворотов, всегда представляет опасность — для собственного народа и окружающих соседей», — отметил чиновник.
Об этом: Мэр Архангельска о военной операции России: «Медлить было уже нельзя»
По информации агентства Associated Press, около правительственного квартала в Киеве 25 февраля были слышны звуки стрельбы.
Читайте также: У правительственного квартала в Киеве слышна стрельба — Associated Press
Несколько часов назад в Стокгольме состоялась пресс-конференция, созванная премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Об этом 25 февраля сообщает телеканал SVT.
Подробности в материале: В Швеции заявили, что Зеленский вышел на связь с лидерами ЕС «из подвала»
Жилой дом в поселке Лозовое в Кировском районе Донецка уничтожен обстрелом со стороны ВСУ, сообщает «Донецкое агентство новостей». «В результате обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Лозовое в Кировском районе Донецка из-за прямого попадания снаряда уничтожен жилой дом по улице Ушакова, 20», — говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
Великобритания ответила отказом на предложение России провести консультации по использованию воздушного пространства. Российская сторона после этого закрыла своё пространство для британских самолётов, сообщает 25 февраля пресс-служба Росавиации.
«Сегодня утром от коллег из Великобритании получен отрицательный ответ», — говорится в сообщении.
Читайте также: Великобритания отказалась вести с Россией переговоры по полётам
За последние сутки на территорию Польши прибыли 38 тысяч граждан Украины. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного комитета Польши в соцсети Twitter 25 февраля.
Дефицита продовольствия в Воронежской области нет, об этом 25 февраля написал в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Об этом: В Воронежской области дефицита продовольствия нет — губернатор
Цель военной операции России состоит в денацификации и демилитаризации Украины. Об этом 25 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел ЛНР и замминистра иностранных дел ДНР.
Подробности в материале: ЛЛвров: спецоперация позволит украинцам свободно определить своё будущее
Безопасность энергоблоков и саркофага Чернобыльской атомной электростанции обеспечивается совместно российскими десантниками и украинскими военнослужащими батальона охраны АЭС. Об этом 25 февраля в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте также: Чернобыльская АЭС взята под совместную охрану военными России и Украины
Западные страны последовательно выгораживают киевский режим, и это в итоге ввергло Украину в трагедию. Об этом 25 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего и первым заместителем главы МИД ДНР Сергеем Пересадой.
Об этом: Лавров: страны Запада последовательно выгораживают украинский режим
Украинская сторона закрыла пропускные пункт на границе с Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР). Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) ПМР.
Читайте подробнее: Украина закрыла пропускные пункты на границе с Приднестровьем
Главы республик Донбасса напрямую обратились к России за помощью в условиях, когда Украина решилась на силовой захват. Москва не могла остаться безучастной, заявил глава МИД России Сергей Лавров 25 февраля на переговорах с главой МИД Луганской Народной Республики Владиславом Дейнегои первым заместителем главы МИД Донецкой Народной Республики Сергеем Пересадой.
«В этой ситуации, конечно же, Российская Федерация не могла остаться безучастной к прямым обращениям глав ваших государств об оказании военной помощи перед лицом агрессора. В соответствии с нашими союзническими обязательствами президент Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины», — сказал глава российской дипломатии.
Подробности в материале: Россия не могла остаться безучастной к просьбе ДНР и ЛНР о помощи — Лавров
Финал Лиги чемпионов 2022 года перенесён из Санкт-Петербурга в Париж. Матч должен был состояться 28 мая. Решение приято Исполнительным комитетом УЕФА в связи с ситуацией вокруг Украины.
Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии принял ряд мер, направленных на предотвращение возможных провокаций против дипломатических представительств Украины и России в стране. Об этом сообщил портал новостей гостелерадио Эстонии ERR со ссылкой на кризисного руководителя департамента Эгерта Беличева.
Об этом: Посольства Украины и РФ в Эстонии взяты под усиленный контроль
«УЕФА официально заявил о переносе финала Лиги чемпионов из Петербурга в Париж. Мне очень жаль, что коллеги из Союза европейских футбольных ассоциаций приняли такое решение», — заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. По его словам, «средства, которые мы планировали потратить на подготовку и проведение финального матча Лиги чемпионов, будут направлены на развитие детских спортивных школ».
Работы по расчистке русла Северо-Крымского канала, часть которого на территории Украины заросла лесом, займут около двух недель. Об этом сообщил в соцсетях глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Сегодня, 25 февраля, он осмотрел Северо-Крымский канал от границы Крыма до водозаборных сооружений в районе Каланчака, а также бетонную дамбу, установленную в 2014 году для перекрытия воды в Крым.
Читайте подробнее: Аксёнов назвал сроки расчистки Северо-Крымского канала
С вопросами относительно Украины отныне можно звонить по государственному номеру Центра тревоги Эстонии 1247. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Эстонии.
Читайте подробнее: Открыт телефон Центра тревоги Эстонии на тему Украины
Россия приняла решение о проведении специальной военной операции, чтобы жители Украины, «освободившись от гнета» нацификации, могли сами свободно определять свое будущее. Об этом 25 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Читайте подробнее: Лавров назвал цель военной операции России
Вооруженные силы России не наносили никаких ракетных ударов по Киеву. Об этом 25 февраля рассказал источник в Минобороны РФ.
Подробности в материале: ВС России не наносили ракетных ударов по Киеву — Минобороны РФ
Премьер-министр Италии Марио Драги в пятницу, 25 февраля, сообщил депутатам парламента, что не смог связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам Драги, очередной разговор был намечен на 9:30 по римскому времени (11:30 мск), но не состоялся.
«Он был уже недоступен», — отметил премьер.
Читайте также: Премьер Италии заявил, что не смог связаться с Зеленским
Несколько дней понадобится войскам Донецкой и Луганской Народных Республик, чтобы выйти на административные границы бывших Донецкой и Луганской областей. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в прямом эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».
«Тем не менее, не называя конкретных дат, но я скажу, что до выхода на административные границы, причем как и Донецкой бывшей области, так и Луганской бывшей области, остались считаные дни», — сказал Пушилин.
Читайте также: Пушилин: на днях войска ДНР и ЛНР выйдут на административные границы
Российские военные не наносили никаких ударов по Киеву: факел в ночном небе над городом — это украинский истребитель, сбитый своей же ПВО. Об этом 25 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны РФ.
Читайте подробнее: Источник в Минобороны РФ объяснил появление факела ночью над Киевом
В результате попадания артиллерийского снаряда со стороны ВСУ взорвана нефтебаза в Донецке. Об этом 25 февраля сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Читайте подробнее: После обстрела ВСУ в Донецке загорелась нефтебаза
Посетившего 25 февраля студию SVT лидера оппозиции Ульфа Кристерссона («Умеренные») спросили, как сочетается предвыборная борьба с национальным единением на фоне последних событий на Украине.
«Мы сотрудничаем… Это мое основополагающее отношение. События также не мешают нам открыто высказывать свою точку зрения и делать это конструктивно», — ответил политик.
Подробности в материале: В Швеции «Умеренные» призвали поставить на Украину оружие
События, развернувшиеся на Украине, не несут угроз для Грузии, поэтому нет необходимости созывать Совет безопасности. Об этом 25 февраля заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Премьер-министр Косово Альбин Курти 24 февраля прокомментировал операцию вооруженных сил России на Украине.
Читайте также: Премьер-министр Косово призвал НАТО не терять бдительности на Балканах
Президент Украины Владимир Зеленский врал, когда говорил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Об этом 25 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел ЛНР и замминистра иностранных дел ДНР.
Об этом: «Врёт» — Лавров о предложении Зеленского по нейтральному статусу Украины
В посольство Киргизии уже поступило более 300 обращений от граждан, изъявивших желание покинуть Украину.
Читайте также: В МИД Киргизии задумались об эвакуации киргизстанцев с Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сам упустил возможности переговоров по безопасности, заявил 25 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Читайте подробнее: Лавров: Зеленский сам упустил возможность переговоров по безопасности
Россия предприняла всё возможное, чтобы обеспечить компромисс в отношениях с Украиной. Об этом 25 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел ЛНР и замминистра иностранных дел ДНР.
Читайте подробнее: «Не надо валить с больной головы на здоровую» — Лавров о позиции Украины
Период нормализации отношений России и западных стран так или иначе наступит, заявил 25 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте также: Песков: период нормализации отношений РФ и Запада так или иначе наступит
Несколько заслонов Северо-Крымского канала были подорваны украинскими националистами накануне, 24 февраля. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов, который 25 февраля осмотрел русло канала.
Подробности в материале: Аксёнов: Националисты подорвали заслонки Северо-Крымского канала
Россия начала против Украины «агрессивную войну», это переломное событие для европейской истории после окончания Холодной войны, полагает бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом она заявила 25 февраля агентству DPA.
«Эта агрессивная война со стороны России знаменует собой глубокий переломный момент в истории Европы после окончания Холодной войны», — сказала экс-канцлер.
Подробности в материале: Меркель осудила Россию за проведение спецоперации на Украине
Президент РФ Владимир Путин получает от военных информацию о ходе спецоперации по защите ДНР и ЛНР в онлайн-режиме. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что Путин является верховным главнокомандующим. Как вы понимаете, верховный главнокомандующий в ходе выполнения специальных операций получает в режиме онлайн доклады от военных», — сказал Песков.
Подробности в материале: Путин отслеживает ход спецоперации в онлайн-режиме
Нынешнему украинскому правительству во главе с Владимиром Зеленским с большой долей вероятности придется бежать с Украины в изгнание, такую оценку происходящим в республике событиям дал Джейкоб Хейлбрунн в статье, вышедшей 24 февраля в The National Interest.
Читайте также: Зеленскому предложили искать спасения в изгнании — National Interest
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель осудила военную спецоперацию России по демилитаризации Украины.
Подробности в материале: Меркель впервые прокомментировала военную спецоперацию России
Обращение митрополита Онуфрия лишь протянет смертоносные заблуждения тех на Украине, кто к нему прислушается. По большому счёту оно направлено на спасение военных преступников во главе с Владимиром Зеленским. Или, может быть, предстоятель Украинской православной церкви считает, что бандеровский режим Турчинова — Порошенко — Зеленского, идущий по стопам приспешников немецких нацистов, органичен Украине и украинцам?
Подробности в материале: Призыв к миру, зовущий к войне. Почему УПЦ МП поддержала антирусский режим
Россия не признаёт демократическим правительство, которое применяет методы геноцида к своему собственному народу. Об этом 25 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел ЛНР и замминистра иностранных дел ДНР.
Читайте также: Россия не признаёт демократическим правительство Украины — Лавров
Президент РФ Владимир Путин слышит мнения слоёв населения о спецоперации по защите ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент слышит мнения всех и понимает пропорции тех, у кого иная точка зрения, и тех, кто с пониманием относится к таким вынужденным операциям», — сказал Песков.
Об этом: Песков рассказал об отношении Путина к мнениям по спецоперации
Российские власти проанализируют заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам о нейтральном статусе страны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте также: Песков пообещал проанализировать слова Зеленского о нейтральном статусе
Военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России защитил двух женщин из числа местных жителей под Харьковом во время боя с украинскими силовиками. Об этом 25 февраля сообщает телеграм-канал «Война с фейками».
Читайте подробнее: Солдат ВС России погиб, защищая двух женщин под Харьковом
Депутаты парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» отказываются участвовать во внеочередном заседании, которое созывает президент республики Саломе Зурабишвили по ситуации на Украине. Об этом 25 февраля сообщил на брифинге глава фракции Шалва Папуашвили.
Об этом: «Грузинская мечта» отказалась обсуждать в парламенте ситуацию на Украине
Никаких планов по оккупации Украины нет, цель российской спецоперации — демилитаризация и денацификация соседней страны. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 25 февраля на пресс-конференции в Москве.
«Никто не собирается оккупировать Украину, цель операции объявлена открыто: демилитаризация и денацификация», — подчеркнул глава российской дипломатии.
Подробности в материале: Россия не собирается оккупировать Украину, заявил Лавров
Эстонские политики и военные эксперты считают, что Украине необходимо продержаться несколько дней, потому что на «затяжную кампанию у Кремля не хватит сил». Об этом сообщило гостелевидение Эстонии ETV.
Подробности в материале: Военные эксперты Эстонии: «Украине надо продержаться несколько дней»
Специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины в короткие сроки восстановит мир в этой стране и предотвратит масштабный военный конфликт в Европе. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Будапештский меморандум, подписанный Украиной, не предполагает поддержки режима, который объявил геноцид своего народа. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 25 февраля на пресс-конференции по итогам встречи с представителями МИД ЛНР и ДНР.
«Надеюсь, Будапештский меморандум все читали. Там нет никакого обязательства признавать антигосударственные перевороты, нет никакого обязательства идти навстречу режиму, который объявил геноцид против части своего собственного народа», — подчеркнул Лавров.
Об этом: Будапештский меморандум не признаёт переворот и геноцид — Лавров
Демилитаризация и денацификация Украины — единственные цели российской спецоперации в этой стране. Об этом 25 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел ЛНР и замминистра иностранных дел ДНР.
Читайте также: Россия освободит Украину от «тисков бандеровской психологии» — Лавров
Взрыв в небе над Киевом в ночь на 25 февраля связан с ошибочным ударом украинского комплекса противовоздушной обороны (ПВО) по собственному истребителю.
Подробности в материале: Украинское ПВО атаковало свой истребитель над Киевом
Из киевского аэропорта «Жуляны» вылетел белый пассажирский самолет, сообщает в пятницу, 25 февраля, украинское издание «Страна» со ссылкой на очевидцев.
На карте портала flightradar самолет не появлялся.
Украинские журналисты допускают, что на борту находится президент Украины Владимир Зеленский: самолет взлетел, несмотря на «закрытое небо», а премьер-министр Италии Марио Драги двумя часами ранее сообщил, что не может связаться с Зеленским, хотя они договаривались о звонке в определенное время.
Подробности в материале: СМИ: с Зеленским не могут связаться, а из аэропорта Киева вылетел самолёт
Группировка ДНР развивает наступление на мариупольском направлении, сообщает военкор ВГТРК Евгений Поддубный. «Бойцы народной республики смоги освободить ряд населенных пунктов, которые входили в линию обороны украинских подразделений у Волновахи», — отмечает военкор. Там ВСУ сформировали комплекс инженерных и фортификационных сооружений, который теперь замедляет продвижение подразделений ДНР.
«По нашей информации, националистические формиро