Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса и установлению мира, начатую 24 февраля по решению президента России Владимира Путина после просьбы о военной помощи со стороны ДНР и ЛНР. Эти признанные Россией республики годами подвергаются агрессии со стороны Украины. В ходе совместных действий российских Вооруженных сил и подразделений Народной милиции двух республик должна быть полностью устранена угроза Донбассу и России со стороны украинских вооруженных формирований, проведена демилитаризация и денацификация Украины.

Все новости о ходе спецоперации России и реакции на неё — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM
Армия России
07:42 25.02.2022

США намерены поддерживать с Россией военные контакты, чтобы предостеречь её «от просчётов» в ситуации на Украине. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен 24 февраля заявил в интервью телекомпании CBS.

Читайте также: Блинкен заявил о желании США «уберечь» Россию от военных «просчётов»

07:43 25.02.2022

Телефонный разговор, посвященный новым санкциям против России, провели в формате «2+2» глава МИД Великобритании Лиз Трасс и британский министр обороны Бен Уоллес с их украинскими коллегами Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым.

Читайте также: Представители Украины и Британии обсудили санкции против России

07:44 25.02.2022

Саммит, посвящённый ситуации на Украине, созывает Североатлантический военный альянс (НАТО). Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба альянса. Встреча глав государств и правительств стран — членов НАТО состоится 25 февраля 2022 года в онлайн-формате.

Читайте также: НАТО созывает саммит по ситуации на Украине

07:44 25.02.2022

Около 160 авиарейсов задержали или отменили в московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково». Об этом свидетельствуют данные о вылетах с портала «Яндекс.Расписание».

Читайте подробнее: Около 160 авиарейсов задержали в аэропортах Москвы

07:53 25.02.2022

Властям Евросоюза следует услышать опасения России по вопросам безопасности и повлиять на Соединенные Штаты для смены внешнеполитического курса. Об этом сообщается в авторской статье китайской газеты Global Times.

Подробности в материале: ЕС нужно услышать Россию и попросить США сменить курс — Global Times

07:54 25.02.2022

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назначила внеочередное заседание парламента на 25 февраля. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Читайте также: Президент Грузии назначила заседание парламента по Украине

07:55 25.02.2022
[[[quote-0]]]