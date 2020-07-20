Пермь, 20 июля, 2020, 16:27 — ИА Регнум. В Пермском крае усилен масочный режим. Изменения внесены в губернаторский указ, сообщает 20 июля оперштаб по борьбе с COVID-19.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Масочный режим

Население должно использовать маски или респираторы, а также перчатки при посещении замкнутых пространств или помещений массового скопления людей, например, в общественном транспорте, такси, на вокзалах, пешеходных настилах, мостах и в тоннелях, то есть тех местах, где невозможно соблюдение безопасной дистанции более полутора метра.

Документ вступит в силу сегодня, 20 июля, с момента его официального опубликования.

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Усиление масочного режима связано с ухудшением эпидситуации в Пермском крае. В краевом минздраве отметили, что в последнюю неделю ежесуточный прирост заболевших превышает 80 человек, коэффициент распространения заболевания выше единицы. В настоящее время в регионе действует второй этап коронавирусного режима, когда этот показатель должен быть менее 0,8.

«Во многих территориях жители пренебрегают масочным режимом, что способствует быстрому распространению заболевания. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований позволит региону быстрее вернуться к нормальной жизни», — считают в министерстве.

Власти подчеркивают, что за нарушение обязательных правил поведения во время действия режима повышенной готовности граждан могут привлечь как к административную, так и к уголовной ответственности.