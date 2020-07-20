Пермь, , 11:24 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 20 июля, подтверждено 87 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 .

В стационарах лечатся 39 пациентов, в амбулаторных условиях под меднаблюдением находятся 48 человек. Среди выявленных носителей SARS-CoV-2 восемь детей, 30 мужчин и 49 женщин.

Ежесуточный прирост случаев заражения коронавирусом составил 1,7%, коэффициент распространения — 1,2 (на 19 июля — 1,32). С начала пандемии в регионе выявлено 5 069 случаев заражения. Выздоровели 3 949 пациентов. Продолжают получать лечение 872 человека. Скончались 193 пациента.

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