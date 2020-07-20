Бишкек, 20 июля, 2020, 16:15 — ИА Регнум. Киргизия занимает 31-е место среди 215 стран мира по уровню смертности от COVID-19, который в республике составляет 159 летальных случаев на миллион человек.

Med.kg Коронавирус. Киргизия

Также Киргизия занимает 42-е место по количеству летальных исходов среди пациентов с диагнозом «COVID-19» — в стране насчитали 1 037 подтвержденных смертей.

По количеству официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией Киргизии присудили 55-е место в рейтинге. Всего с начала пандемии в республике зафиксировано 27 143 случая заболевания COVID-19.