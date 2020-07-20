Москва, 20 июля, 2020, 15:50 — ИА Регнум. ЛДПР в Хабаровском кейсе получила пробоину, но не проиграла. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко, комментируя назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.

Алексей Иванов ИА REGNUM Демонстрация в Хабаровске

«Назначение врио губернатора Михаила Дегтярева оставляет регион за ЛДПР, но судьба Сергея Фургала непонятна. Если Владимир Жириновский сможет его вытащить — это будет его победа и укрепление имиджа партии. А если — нет, то имидж ЛДПР также пострадает.

Полагаю, внутриполитический блок администрации президента проиграл не сейчас, а в 2018 году. Именно с тех пор они пытались исправить хабаровский (как и иркутский, и хакасский) сбои системы. Но если в Иркутске это получилось относительно безболезненно (Сергей Левченко вынужден был уйти в отставку в конце 2019 года), то в Хабаровском крае — нет.

Сейчас для внутриполитического блока задача не менее сложная. Более того, она открывает возможность игр. Дегтярева еще ведь могут и не избрать. Впрочем, договоренности достигнуты. Центру хватило протеста с лихвой. Не до игр сейчас. Посмотрим, сможет ли ЛДПР обуздать протестную волну. Думается, административные элиты в Хабаровске вздохнули с облегчением. Их трогать не должны. А общество в Хабаровске, вполне возможно, поляризуется», — отметил Михайличенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля президент России Владимир Путин на встрече с депутатом Госдумы от партии ЛДПР Михаилом Дегтяревым предложил ему должность врио губернатора Хабаровского края.