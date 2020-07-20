Керчь, Крым, 20 июля, 2020, 15:39 — ИА Регнум. Россия достигла на порядки меньших показателей по летальности от коронавируса на фоне развитых европейских стран. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил президент Владимир Путин после церемонии закладки боевых кораблей в Керчи.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Медработник в защитном костюме

«Если посмотреть по летальности, по смертности, по ключевому показателю эффективности работы медицинской системы и государства как такового — можно по-разному относиться к статистике, и тем не менее в странах с хорошей, развитой системой здравоохранения, в богатых странах Европы летальность в 8−10−11−13, в некоторых странах более 15%. В Бельгии и Великобритании — 15% с лишним. У нас — 1,5%», — заявил Путин.

«Можно как угодно относиться к статистике, но совершенно очевидно, что у нас на порядок меньше. На порядок», — указал он.