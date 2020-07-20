Санкт-Петербург, 20 июля, 2020, 15:40 — ИА Регнум. Более 3,5 тысячи петербургских медиков получат компенсацию из бюджета. Все они заболели COVID-19 на работе. В 23 случаях врачи погибли, выплаты получат их семьи.

Дарья Драй ИА REGNUM Работник скорой помощи

По неофициальным данным, в список памяти погибших от коронавируса врачей и медработников внесли более 50 фамилий. Горожане возлагают цветы к своеобразной мемориальной стене с фотографиями ушедших напротив комитета по здравоохранению.

Ранее по 300 тысяч рублей уже получили 2060 медиков, заболевших COVID-19 на работе. Выплату в 1 млн рублей получили семьи 12 медработников, умерших вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом.

На новые выплаты из Резервного фонда правительства 20 июля дополнительно направлены 878 млн рублей.