Нижний Новгород, 20 июля, 2020, 15:25 — ИА Регнум. «Откажитесь от губительного проекта и от сотрудничества с компанией «ЕКС», уличенной в сговоре по 428 контрактам. Остановите работы в парке «Швейцария» и откажитесь от уничтожения зоопарка, в котором до сих пор находятся животные», — представитель попечительского совета парка Елена Латышева рассказала ИА REGNUM, что требуют городские активисты от властей, начавших реконструкцию крупнейшего парка в Нижнем Новгороде.

(сс) Алексей Белобородов Вид из парка «Швейцария» на склоны реки Ока

По словам Елены Латышевой, члены попечительского совета парка обратились в контрольно-надзорные органы «по многочисленным нарушениям, которые они обнаружили в проекте и в процедуре закупки».

«Мы отправили обращение прокурору Нижнего Новгорода по многочисленным фактам нарушения экологического законодательства, по фактам нарушения законодательства потому, что парк «Швейцария», его растительность, архитектурные и планировочные решения, ограды и входы — являются объектом культурного наследия и защищены законодательством», — напомнила она.

При этом активист уверена, что сметная документация подготовлена с нарушениями.

«Мы обнаружили нарушения в процедуре выбора подрядчиков, процедуре формирования цены и объема работ. Уже по одной стоимости контракта, а это 3,7 миллиарда рублей, становится понятно, что стоимость работ завышена многократно. Если мы сравним этот проект с очень схожим проектом — реконструкцией парка Горького в Москве, то получится, что в пересчете на один гектар стоимость работ по благоустройству парка «Швейцария» выше в шесть раз.

Объекты, которые планируется возвести по проекту, называются «некапитальными павильонами» из стекла и дерева. Но если опираться на заявленные цифры в проектно-сметной документации, то на эти деньги можно построить несколько десятков многоэтажек».

Латышева уверена, что в парке «собираются вырубить сразу 500 деревьев и это только «озвученная цифра».

"Кроме того, при прокладке более 100 километров неглубоких траншей под электрокабель и прокладки траншей на глубине промерзания для водоотведения от парка мало что останется», — подчеркнула она.

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От лица членов попечительского совета парка она озвучила несколько требований к властям Нижнего Новгорода.

«Мы требуем отказаться от губительного проекта, отказаться от сотрудничества с подрядчиком — компанией АО «ГК ЕКС», уличенных в сговоре по 428 контрактам. Остановить работы в парке «Швейцария», остановить уничтожение зоопарка, в котором до сих пор находятся животные: львы, медведи, волки. О них забыли за увлеченным обсуждением концепции детского центра, который планируют построить на месте зоопарка».

Латышева подчеркнула, что активисты «будут писать жалобы в органы всех уровней и продолжат патрулирование парка». Собеседница рассказала, что попечительский совет написал обращение к прокурору города.

«Мы написали обращение 9 июня. Пункт по смете направлен в Управление Федеральной антимонопольной службы Нижегородской области. Они, в свою очередь, направили его в Москву. Дело в том, что контракты больше одного миллиарда рублей на местном уровне не рассматриваются. Из Москвы на днях пришел ответ, что они переправили наше обращение в Федеральное казначейство, где его должны рассмотреть».