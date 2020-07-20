Путин предложил Дегтяреву возглавить Хабаровский край
Керчь, Крым, 20 июля, 2020, 15:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с депутатом Госдумы от партии ЛДПР Михаилом Дегтяревым предложил ему должность врио губернатора Хабаровского края, передаёт 20 июля корреспондент ИА REGNUM.
«Вы человек достаточно молодой, но уже хорошо подготовленный. И образование у вас качественное, и опыт политической работы большой. Вы инженер, но в то же время человек, который активно занимается общественной деятельностью, причём много лет успешно», — заявил Путин.
«Есть для вас работа. Очень ответственная работа, очень важная. И, конечно, очень нужная стране, имея в виду регион, который я хочу предложить вам возглавить — Хабаровский край. Это работа в прямом смысле этого слова в интересах людей. Хабаровский край — один из крупнейших субъектов Российской Федерации, с очень мощным промышленным потенциалом, с самобытной культурой, с очень талантливыми деятелями», — предложил он.
Депутат ответил, что готов немедленно вылететь в Хабаровск.