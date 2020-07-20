Керчь, Крым, 20 июля, 2020, 15:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с депутатом Госдумы от партии ЛДПР Михаилом Дегтяревым предложил ему должность врио губернатора Хабаровского края, передаёт 20 июля корреспондент ИА REGNUM.

Duma.gov.ru Михаил Дягтерев

«Вы человек достаточно молодой, но уже хорошо подготовленный. И образование у вас качественное, и опыт политической работы большой. Вы инженер, но в то же время человек, который активно занимается общественной деятельностью, причём много лет успешно», — заявил Путин.

«Есть для вас работа. Очень ответственная работа, очень важная. И, конечно, очень нужная стране, имея в виду регион, который я хочу предложить вам возглавить — Хабаровский край. Это работа в прямом смысле этого слова в интересах людей. Хабаровский край — один из крупнейших субъектов Российской Федерации, с очень мощным промышленным потенциалом, с самобытной культурой, с очень талантливыми деятелями», — предложил он.

Депутат ответил, что готов немедленно вылететь в Хабаровск.