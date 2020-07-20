Екатеринбург, 20 июля, 2020, 15:02 — ИА Регнум. В Свердловской области продлён коронавирусный режим для граждан в возрасте 65 лет и старше и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Изменения в указ №100-УГ внёс губернатор Евгений Куйвашев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожилой мужчина в медицинской маске на улице

Согласно документу, этим категориям граждан нельзя покидать жильё. Теперь такой режим действует до 27 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ограничений был введён в регионе в марте из-за пандемии коронавируса. Его постепенно облегчают и основная часть уже снята. При этом обязательны соблюдение санитарной дистанции и масочного режима.