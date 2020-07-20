Казань, 20 июля, 2020, 13:15 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов обеспокоен большим количеством погибших на водных объектах республики и поручил взять мероприятия по обеспечению безопасности людей на воде под особый контроль, сообщает пресс-служба главы РТ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Место на пляже, где купаться запрещено

В регионе ситуация на воде остается напряженной. С начала года на водоемах Татарии погибли 55 человек, в том числе пятеро детей, за аналогичный период 2019 года — 36 погибших, в том числе трое детей. Таким образом, число семретельных случаев на воде выросло при сравнении аналогичных периодов на 19 человек или на 52,77%.

В республике во всех районах, кроме Атнинского, созданы патрульные группы для профилактики и контроля на водоемах с общей численностью 484 человека. Только за неделю, с 6 по 12 июля за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах привлекли к административной ответственности 45 человек. По информации на 18 июля, этот показатель увеличился в 4 раза. В субботу и воскресенье (11 и 12 июля) в республике утонули 10 человек, в том числе один ребенок. Кроме этого, больше половины утонувших, находились в состоянии алкогольного опьянения, рассказал врио начальника главного управления МЧС по РТ Ирек Кадамов.

Минниханов обратил особое внимание на необходимость пресечения правонарушений, связанных с распитием алкоголя в общественных местах, а сотрудникам МЧС необходимо строго следить за безопасностью при эксплуатации плавсредств — лодок, катеров и прочее.

ИА REGNUM ранее сообщало, что не все пляжи в Татарии получили официальное разрешение на открытие, но людей это никак не останавливает.

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