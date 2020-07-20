Москва, 20 июля, 2020, 12:20 — ИА Регнум. На регионы Дальнего Востока приходится более 80% всех лесных пожаров, наиболее сложная ситуация в трех субъектах РФ. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе заседания правительства РФ.

34.mchs.gov.ru Лесной пожар

«На сегодняшний день проводятся работы по тушению 155 лесных пожаров на площади 33 тыс. га в 19 субъектах РФ, с привлечением 5,5 тыс. человек и около 900 единиц техники, включая воздушные суда (66 на мониторинге и 31 на тушении)», — сообщила Абрамченко

Наиболее острая ситуация сложилась в трех регионах — Республике Саха (Якутия), Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе, там режим ЧС регионального уровня введен на всей территории регионов, отметила она.

В целом, по словам замглавы правительства, с начала 2020 года горело 1,2 млн гектаров, возникло в общей сложности более 9 тыс. лесных пожаров. При этом площадь пожаров в 2020 году на четверть меньше, чем в 2019-м, сказала Абрамченко.

«Наиболее горимыми остаются регионы Дальнего Востока, на них приходится более 80% всех лесных пожаров», — утверждает она.