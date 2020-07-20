Хабаровск, 20 июля, 2020, 11:10 — ИА Регнум. Власти Хабаровского края начали готовиться к вспышке коронавируса. Специалисты заявляют, что она неминуема после прошедших в регионе массовых акций протеста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Врач в защитном костюме

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На 20 июля в Хабаровском крае выявили 6088 случаев заражения коронавирусом. 49 пациентов скончались.

Власти призывают людей отказаться от участия в массовых мероприятиях и соблюдать меры безопасности для недопущения распространения коронавируса и говорят о том, что, если ситуация будет ухудшаться, в регионе придётся вводить режим ЧС.

«В противном случае может произойти неконтролируемый всплеск заболеваемости, а в регионе будут вынуждены ввести режим ЧС», — уточнили в правительстве.

Специалисты ожидают всплеска выявления случаев заражения коронавирусом с 25 июля. Региону экстренно потребуется не менее 400 коек для пациентов.

«Двести готовимся открыть в Хабаровске и столько же в Комсомольске-на-Амуре», — рассказал министр здравоохранения края Александр Витько.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае вторую неделю продолжаются массовые несанкционированные акции протеста в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Люди выходят на митинги, невзирая на все ограничительные меры, введённые для недопущения распространения коронавируса. В субботу, 18 июля, в Хабаровске состоялось многотысячное шествие горожан. Полиция не разгоняет несанкционированные акции. Правоохранители следят за соблюдением общественного порядка и иногда раздают людям защитные маски.