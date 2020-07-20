Москва, 20 июля, 2020, 11:05 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 5940 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 июля сообщили в оперативном штабе Москвы.

Павел Соболев ИА REGNUM Вход в красную зону

Новые случаи зафиксированы во всех регионах РФ. Лидером является Москва — 578 выявленных случаев. Далее следуют ХМАО — 236, Свердловская область — 234, Петербург — 195, Нижегородская область и Алтайский край — по 191.

Всего в России с начала распространения выявили 777 486 случаев заражения коронавирусом.