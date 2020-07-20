Москва, 20 июля, 2020, 11:01 — ИА Регнум. В июле 2020 года Министерство промышленности и торговли России выставило три финансовые претензии к госкорпорации «Ростех». Два иска пока не приняты к производству. В целом 2020 год был богат на судебные споры этих двух ведомств. Самые крупные претензии к Ростеху арбитраж Москвы начнёт рассматривать в конце августа, сумма превышает 170,6 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростех

Последние исковые заявления от министерства к госкорпорации поступили в арбитраж 16 июля 2020 года. Один иск на 2 893 800 рублей, а второй — на 3 053 780,78 рубля. Подробности пока не известны, так как дела не приняты к производству.

В июне 2020 года министерство обратилось в арбитраж Москвы с иском к «Ростеху» «о взыскании пени в размере 13 911 453,83 рубля». Дело судья Титова начнёт рассматривать 31 августа 2020 года. А 15 октября судья Стародуб рассмотрит претензии ведомства на сумму 2,032 млн рублей.

Самый крупный спор начат в конце мая 2020 года. По нему Минпромторг РФ требует с «Ростеха» выплаты «штрафа в размере 170 626 295 рублей 48 копеек». Третьим лицом в дело приглашено АО «НПО «Конструкторское бюро машиностроения» из Московской области. Заседание судьей Дудкиным назначено на 27 августа 2020 года.

Напомним, также в апреле 2020 года министерство обратилось сразу с двумя исковыми заявлениям к госкорпорации — о взыскании 9,287 млн рублей пени (рассмотрят 7 августа) и о взыскании 9,775 млн рублей (заседание назначено на 14 августа).