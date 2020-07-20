Москва, 20 июля, 2020, 10:34 — ИА Регнум. В РФ нет никаких экономических причин для проведения деноминации, считает профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Юденков. Об этом он заявил 20 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя общественную дискуссию о том, нужна ли РФ очередная деноминация.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Деноминация обычно проводится в условиях, когда издержки по обслуживанию наличного денежного обращения становятся очень значительными, — сказал Юденков. — Имеется в виду бумажная масса. Да, она выросла за последние два года. Около 11 триллионов денег выпущено в бумажное обращение ЦБ. Темпы роста бумажной массы значительные, это отрицать глупо, получается почти 20% за два года. Это неблагоприятная тенденция. Но издержки по обслуживанию растут умеренными темпами, поэтому пока ничего катастрофического в этом росте бумажной массы нет. Если бы у нас, например, хлеб стоил не 50 рублей, а 500, тогда можно было бы говорить о том, что эти нули лишние и давайте сделаем, чтобы хлеб стоил 5 рублей».

Как пояснил Юденков, чисто экономически никаких причин проводить деноминацию, зачеркивать отдельные нули, нет — масштаб цен нормальный, он отражает истинное соотношение цен и себестоимости.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению доцента кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Владимира Колмакова, проведение в РФ деноминации может привести к тому, что многие граждане станут жертвами иррациональных страхов и спекулятивных вбросов.