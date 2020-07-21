Президент России Владимир Путин 20 июля прибудет в Крым с рабочей поездкой. В Керчи он примет участие в церемонии закладки боевых кораблей на судостроительном заводе «Залив», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путина в Крыму ждали еще 16 июля, но ему пришлось перенести поездку из-за совещания по бюджету. Из Керчи по видеосвязи президент свяжется с заводами «Севмаш» в Северодвинске и «Северная верфь» в Санкт-Петербурге — там также сегодня будут закладывать новые корабли. Как ожидается, 20 июля будут заложены два фрегата модернизированного проекта 22 350, две многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» и два универсальных десантных корабля проекта 23 900, отмечается в сообщении ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

14:08 20.07.2020 Атомные подлодки, заложенные в Северодвинске также 20 июля, получат названия городов воинской славы — «Воронеж» и «Владивосток» — Путин.

14:09 20.07.2020 Путин: Будем и впредь держать курс на создание боеспособного флота. К 2027 году доля современных кораблей ВМФ превысит 70%.

14:10 20.07.2020 Мы гордимся мастерством тех, кто строит отечественный флот. Благодаря вам, кораблестроителям, военным морякам, Россия входит в число крупнейших морских держав, сказал Владимир Путин.

14:12 20.07.2020 Владимир Путин и Игорь Обрубов, гендиректор предприятия «Залив», торжественно закладывают на предприятии универсальный десантный корабль «Иван Рогов».

14:12 20.07.2020 На трёх ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил президент Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей в Керчи. Об этом: Путин поздравил судостроителей с закладкой шести новых боевых кораблей

14:15 20.07.2020 Параллельно в Санкт-Петербурге на заводе «Северная верфь» 20 июля закладываются два фрегата — «Адмирал Спиридонов» и «Адмирал Юмашев».

14:17 20.07.2020 «Наша страна входит в число ведущих морских держав, а российские корабли эффективно решают весь комплекс поставленных задач. Так должно быть и так будет всегда», — сказал Владимир Путин, обращаясь к судостроителям.

14:18 20.07.2020 «Еще раз поздравляю вас с церемонией закладки кораблей и желаю успехов!» — Владимир Путин

14:18 20.07.2020 Закладываемые 20 июля шесть новых боевых кораблей повысят стратегические возможности российского Военно-морского флота. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил президент Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей в Керчи. Читайте также: Шесть новых боевых кораблей укрепят потенциал ВМФ — Путин

14:22 20.07.2020 Военно-морской флот играет исключительную роль в обеспечении безопасности России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил президент Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей в Керчи. Подробности в материале: ВМФ России помогает поддерживать стратегический баланс в мире — Путин

14:22 20.07.2020 Владимир Путин встретился с коллективом керченского предприятия «Залив» и рассказал о мерах поддержки отрасли.

14:24 20.07.2020 В частности, напомнил Владимир Путин, мерами поддержки предусмотрено субсидирование выплат процентов по лизингу и кредитам: в этом году на эти меры предусмотрено 3,8 млрд рублей, столько же — в 2021—2022 годах. На сам лизинг уже направлено 27 млрд, в 2020—2022 годах — по 5 млрд рублей. «Есть ещё мера поддержки — выплата утилизационного гранта, на эти цели истратили миллиард, в этом году 500 млн, в 2021−22 тоже по 500 млн», — отметил президент.

14:24 20.07.2020 Отдельная мера поддержки предложена для крымских судостроителей — субсидировать 30% стоимости судна для тех судовладельцев, которые захотят заказать на крымских верфях новые суда, добавил Путин.

14:25 20.07.2020 «Загружать предприятия Крыма будем точно», — пообещал судостроителям Путин.

14:25 20.07.2020 К 2027 году в составе Военно-морского флота России должно находиться не менее 70% современных кораблей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил президент Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей в Керчи. Читайте подробнее: Путин обозначил цель по переоснащению и модернизации военно-морского флота

14:28 20.07.2020 В целом нам пока удается проходить пандемию с минимальными потерями, но угроза пока сохраняется — Владимир Путин о коронавирусе.

14:29 20.07.2020 В других европейских странах летальность от коронавируса составляет от 8% до 13%, в России 1,5% — отметил Путин.

14:31 20.07.2020 Россия входит в число ведущих мировых морских держав и сохранит этот статус в будущем. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил президент Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей в Керчи. Об этом: Путин высоко оценил эффективность российского военного флота

14:31 20.07.2020 Как бы нам ни хотелось, нам придется перенести «Бессмертный полк» на следующий год, — сказал Путин.

14:32 20.07.2020 «Мы сделаем это широко, мощно, с достоинством», — Путин о проведении «Бессмертного полка» в 2021 году.

14:32 20.07.2020 Президент сфотографировался с судостроителями на заводе «Залив» в Керчи.

14:33 20.07.2020 В России летальность от коронавируса на порядок ниже, чем в других странах, заявил 20 июля президент РФ Владимир Путин. Читайте подробнее: Летальность от COVID-19 в РФ на порядок ниже, чем в других странах — Путин

14:34 20.07.2020 В движении «Бессмертный полк» поддерживают решение президента РФ Владимира Путина о переносе соответствующего шествия на 2021 год. Об этом заявил источник в руководстве движения. «Поскольку инициатива изначально исходила от центрального штаба движения, нам очень приятно, что её услышали», — сказал источник агентству ТАСС. Читайте также: Движение «Бессмертный полк» поддержало решение Путина о переносе шествия

14:40 20.07.2020 На следующие три года в России запланирована поддержка гражданского судостроения по нескольким направлениям. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил президент Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей в Керчи. Читайте также: Путин рассказал о планах по господдержке гражданского судостроения

14:48 20.07.2020 В Крыму государство будет субсидировать 30% стоимости судна для тех, кто захочет заказать на верфях полуострова будущие корабли. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил президент Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей в Керчи. Читайте подробнее: Путин: для крымских верфей предусмотрены особые меры поддержки

14:55 20.07.2020 Закладка крупных современных кораблей в Керчи будет продолжена. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил президент Владимир Путин после церемонии закладки боевых кораблей в Керчи. Об этом: Путин рассказал о будущих заказах для судостроителей в Керчи

14:57 20.07.2020 «Я готов немедленно вылететь в Хабаровский край», — сказал Дегтярев, поблагодарив президента за доверие.

14:57 20.07.2020 Владимир Путин из Керчи связался с депутатом Госдумы Михаилом Дегтяревым и предложил ему возглавить Хабаровский край.

14:59 20.07.2020 Дегтярев готов через месяц доложить президенту о состоянии дел в Хабаровском крае.

15:08 20.07.2020 Россия будет держать курс на развитие современного боеспособного флота, заявил 20 июля российский лидер Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей в Керчи. Читайте подробнее: Путин: «Будем держать курс на развитие современного боеспособного флота»

15:21 20.07.2020 Украинское правительство вынужденно забирало больше ресурсов из крымских предприятий, чем отдавало обратно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил президент Владимир Путин после церемонии закладки боевых кораблей в Керчи. Подробности в материале: Путин объяснил, почему Крым пришёл в упадок в составе Украины

15:31 20.07.2020 Предприятия Крыма будут загружены благодаря новым заказам по линии оборонно-промышленного комплекса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил президент Владимир Путин после церемонии закладки боевых кораблей в Керчи. Читайте подробнее: Путин пообещал большие заказы для предприятий Крыма по линии ОПК

15:39 20.07.2020 Россия достигла на порядки меньших показателей по летальности от коронавируса на фоне развитых европейских стран. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил президент Владимир Путин после церемонии закладки боевых кораблей в Керчи. Читайте подробнее: Успех России в борьбе с коронавирусом совершенно очевиден — Путин

15:42 20.07.2020 Система здравоохранения в России оказалась достаточно эффективной, чтобы подавить распространение коронавирусной инфекции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил президент Владимир Путин после церемонии закладки боевых кораблей в Керчи. Подробности в материале: Путин объяснил низкую летальность от коронавируса в России

17:37 20.07.2020 Заявление опубликовал 20 июля украинский МИД в связи с поездкой российского президента Владимира Путина в Крым. Читайте подробнее: Киев не упустил из виду поездку Путина в Крым

17:37 20.07.2020 В Петербурге на Северной верфи заложили два фрегата для Военно-морского флота: «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов». Это стало частью церемонии массовой закладки кораблей по конференц-связи с президентом Владимиром Путиным из Керчи. Подробности в материале: В Санкт-Петербурге заложили два фрегата для ВМФ

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18:04 20.07.2020 Доля современных кораблей в составе Военно-морского флота России к 2027 году должна преодолеть отметку в 70%, заявил 20 июля президент РФ Владимир Путин, участвуя в режиме видеоконференции в закладке двух десантных кораблей на судостроительном предприятии в Керчи. Об этом: Путин: к 2027 году в ВМФ современных кораблей должно быть более 70%

18:09 20.07.2020 В России на трёх верфях за один день заложены шесть крупных военных кораблей. Подробнее: В России за один день заложены сразу шесть крупных кораблей для ВМФ

18:21 20.07.2020 Около 60 кораблей Военно-морского флота России находятся на сегодняшний день в Мировом океане. Об этом 20 июля заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки кораблей в Керчи. Об этом: Путин: 60 кораблей ВМФ России находятся в Мировом океане

21:39 20.07.2020 Владимир Путин с судостроителями в Керчи. Фото пресс-службы Кремля.

08:50 Судостроительный завод «Залив». (сс) antikrot

09:43 ПАО Судостроительный завод «Северная верфь». © A. Savin, WikiCommons

10:01 Акционерное общество «Производственное объединение Северное машиностроительное предприятие»