Москва, 20 июля, 2020, 03:40 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы частично удовлетворил иск Минобороны России к заводу из дивизиона концерна «Алмаз-Антей» — АО «Завод радиотехнического оборудования». Размер штрафных санкций, о которых просило министерство, судом был существенно снижен — с 21,6 до 5,9 млн рублей. Вердикт судьи Абрекова может быть обжалован в течение месяца, передаёт ИА REGNUM.

Концерн «Алмаз-Антей»

Судом было решено взыскать с завода неустойку за нарушение обязательств по договору поставки от 2009 года. Предприятию предстоит выплатить 5 925 648,06 рубля хотя министерство насчитало изначально штраф в размере 21 677 677,17 рубля.

В основе спора лежал госконтракт на сумму свыше 513,9 млн рублей на поставку цифровых радиорелейных станций Р-416ГМ.

Напомним, в марте 2020 года арбитраж удовлетворил иск завода к Минобороны РФ. С ответчика было взыскано более 617 млн рублей задолженности по контракту от 2018 года. Вердикт на сегодня обжалуется, заседание назначено на 10 августа.