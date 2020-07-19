Токио, 20 июля, 2020, 00:21 — ИА Регнум. В Японии за прошедшие сутки выявили 511 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба японского минздрава.

(сс) MIKI Yoshihito Япония

Из них 188 случаев приходятся на японскую столицу Токио. Отмечается, что среди них 70% составляют люди возрастом младше 40 лет. Всего на Токио приходится 9411 случаев заражения коронавирусом нового типа с начала пандемии.

Таким образом общее количество подтверждённых случаев SARS-CoV-2 достигло 25 452. В эту статистику не входят 712 зараженных с круизного лайнера Diamond Princess. Также выросло и число умерших от болезней, вызванных новым коронавирусом, до 986.