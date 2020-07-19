Берн, 19 июля, 2020, 23:55 — ИА Регнум. Общее число выявленных во всем мире подтверждённых случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 14 млн. Об этом 19 июля сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Phc.org.ua Наборы реагентов для тестирования

По данным ВОЗ, за последние сутки на планете выявили 166 735 случаев заражения SARS-CoV-2, в результате чего суммарное количество таковых на сегодня стало составлять 14 043 176.

При этом также сообщается, что на данный момент во всем мире общее число скончавшихся от COVID-19 составляет 597 583.

Напомним, по данным ВОЗ на 18 июля, во всём мире было выявлено 13 876 441 инфицированных коронавирусом.