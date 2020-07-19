Рига, 19 июля, 2020, 22:55 — ИА Регнум. В Латвии за истекшие 24 часа было выявлено три новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 19 июля сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний страны.

Vadim Timoshkin Рига, Латвия

«Выявлено (на территории страны) три новых случая», — говорится в сообщении.

Таким образом, общее число выявленных в стране заразившихся коронавирусом достигло 1192. Также указывается, что никто в Латвии за сутки не умер от COVID-19, и в результате этого суммарное количество летальных исходов по-прежнему осталось 31.

Отмечается, что за всё время эпидемии в стране было проведено 180 928 анализов на SARS-CoV-2.

Напомним, 19 июля на сайте британского правительства сообщалось, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось в Великобритании за сутки на 726.

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