Анкара, 19 июля, 2020, 22:39 — ИА Регнум. Власти Турции в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19) временно приостановили авиасообщение с Ираном и Афганистаном. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, говорится 19 июля в сообщении министерства транспорта и инфраструктуры Турции.

Флаг Турции

«Турция приостанавливает авиасообщение с Ираном и Афганистаном», — отмечается в сообщении.

Напомним, 19 июля министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что на территории Турции за сутки было выявлено более 900 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июля иранский президент Хасан Рухани заявил, что около 25 миллионов человек в Иране заражены коронавирусом нового типа.

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