Нант, Франция, 19 июля, 2020, 11:55 — ИА Регнум. Сотрудники французской полиции задержали одного человека по делу о пожаре в соборе святых Петра и Павла в Нанте. Об этом 19 июля сообщает телеканал BFMTV.

Цитата из к/ф «Леон». Реж. Люк Бессон. 1994. Франция — США Полицейская операция

По информации источника, задержанным является 39-летний мужчина из числа мигрантов, который работал в соборе в качестве добровольца и должен был запереть здание собора на ключ 18 июля, в день пожара.

При этом в прокуратуре уточнили, что в настоящее время говорится только о проверке и мужчина задержан для проверки «противоречий в его расписании».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, возгорание в соборе святых Петра и Павла в Нанте было зафиксировано утром 18 июля и в результате этого сгорел большой орган собора. Позднее прокуратура сообщила, что начато расследование по подозрению в умышленном поджоге собора.