Тегеран, 19 июля, 2020, 00:21 — ИА Регнум. Около 25 миллионов человек в Иране заражены коронавирусом нового типа, заявил иранский президент Хасан Рухани, сообщает агентство Синьхуа.

tasnimnews.com Эпидемия коронавируса в Иране

«Еще 30−35 миллионов человек могут быть подвержены этому заболеванию», — добавил он.

При этом Рухани отметил, что ссылается на данные министерства здравоохранения Ирана. Согласно докладу, число госпитализированных с COVID-19 в стране может увеличиться вдвое. Президент Ирана подчеркнул, что страна будет бороться с болезнью до конца текущего иранского года (до 20 марта 2021 года — прим. ИА REGNUM).

По последним данным, в Иране официально подтверждено 271 606 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в Исламской Республике скончались 13 979 человек.