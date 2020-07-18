Лондон, 18 июля, 2020, 23:59 — ИА Регнум. Шесть форм коронавирусной инфекции вычленили сотрудники Королевского колледжа Лондона, передаёт 18 июля Sky News.

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Проанализировав симптомы и протекание болезней у 1,6 тыс. пациентов, учёные, благодаря этому открытию, повысили шансы на лечение от COVID-19.

Комментируя работу учёных, соавтор исследования Клер Стивенс заявила:

«Если за первые пять дней определить, кто именно относится к этой категории, у вас будет время начать оказывать им дополнительную помощь на ранней стадии и действовать на опережение, следя за уровнем кислорода и сахара в крови и восполняя потерю жидкости».

Первая и вторая форма COVID-19 характеризуется гриппозной симптоматикой. В первом случае пациент болеет с повышенной температурой, во втором — без неё.

Третья форма COVID-19 сопровождается симптоматикой, характерной для токсико-инфекции — диарея, повышение температуры, потеря аппетита.

Все эти формы учёные отнесли к лёгким, поскольку только 1,5−4,4% заболевших в итоге испытывают затруднение дыхания.

Четвёртая форма COVID-19, при которой респираторная поддержка нужна уже в 8,6% случаев, помимо вышеуказанных симптомов первого и второго типа, отмечается сильная сонливость.

Пятая форма COVID-19, когда респираторная поддержка нужна в 9,9% случаев, наблюдается боль в мышцах, спутанность сознания, плюс симптомы первых двух типов.

Шестая форма COVID-19 похожа на третью, но наблюдается затруднение дыхания, боль в мышцах, сонливость. В этом случае в респираторной поддержке нуждаются 19,8% заболевших и половине пациентов требуется госпитализация.