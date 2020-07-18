* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 18 июля, 2020, 23:18 — ИА Регнум. Число погибших и раненых от рук талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за последний месяц достигло 420, сообщает 18 июля Синьхуа.

Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия Афганцы

Такие данные привёл Совет национальной безопасности Афганистана:

«В период с 17 июня по 18 июля в результате применения силы со стороны движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 30 провинциях страны погибли 129 мирных жителей Афганистана и получил ранения 291 человек».

Отмечается, что уровень насилия, который талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обещали снизить, договариваясь с США, остаётся высоким: теракты регулярно происходят в 30 провинциях.

Самыми неблагополучными регионами Афганистана с точки зрения терроризма названы Саманган, Кандагар и Нангархар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возлагают на Соединённые Штаты вину за то, что им «приходится» совершать теракты, поскольку американские военные, по словам исламистов, сами нарушают договорённости.

Читайте подробнее:Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвинили США в нарушении соглашения о мире