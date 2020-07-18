Вашингтон, 18 июля, 2020, 22:59 — ИА Регнум. Тех денег, что выделяют союзники США по НАТО, недостаточно для сдерживания России, сообщили 18 июля в пресс-службе Пентагона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Соответствующее заявление сделал американский министр оборона Марк Эспер. Нужно, чтобы прочие члены НАТО, отмечает глава Пентагона, тратили на оборону не меньше двух процентов своего ВВП.

Эспер «Мы должны сдерживать Россию».

Кроме Москвы, есть и другая проблема — Пекин, отметил министр обороны США. Китай, по его словам, — это «мировой возмутитель спокойствия».

Эспер «Мне и всем, кто понимает Китай, очевидно, что у них есть стремление вытеснить нас — конечно, из региона и, желательно, с мировой арены».

Напомним, Вашингтон упрекает союзников по НАТО в том, что они строят свою оборону за счёт американцев, пользуясь вложенными ими деньгами, всё президентство Дональда Трампа.