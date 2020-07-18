Рим, 18 июля, 2020, 21:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о сложности в переговорах на саммите Евросоюза. Об этом 18 июля он сообщил во время онлайн конференции стран-участников содружества.

European Parliament Джузеппе Конте

«Количество участников обсуждения делает этот процесс очень сложным», — отметил глава итальянского правительства.

Конте подчеркнул, что в ходе дискуссии стороны оказались в «патовой ситуации», что делает невозможным разрешение многих спорных вопросов.

Напомним, онлайн саммит Евросоюза был посвящен вопросу восстановления экономики стран-членов содружества, наиболее пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции.