Москва, 18 июля, 2020, 20:23 — ИА Регнум. Указ о назначении временно исполняющего обязанности (врио) губернатора Хабаровского края может быть подписан уже в понедельник, 20 июля. Об этом заявил 18 июля глава ЛДПР Владимир Жириновский радиостанции «Комсомольская правда».

Duma.gov.ru Владимир Жириновский

«Мне сказали, что в понедельник президент (президент России Владимир Путин) подпишет указ (о назначении врио губернатора Хабаровского края)», — рассказал депутат.

Лидер ЛДПР также добавил, что именно представитель ЛДПР может занять в ближайшее время кресло губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля в Хабаровске был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, после чего его этапировали в Москву. Мужчину обвиняют в покушении на убийство и организации убийств предпринимателей.

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