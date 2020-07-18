Вашингтон, 18 июля, 2020, 20:09 — ИА Регнум. Долги бедных стран нужно пока заморозить в связи с экономическим кризисом, сообщила 18 июля журналистам глава МВФ Кристалина Георгиева.

Colin Crowley Трущобы. Кения

По итогам первого дня саммита стран G20 на уровне министров финансов и глав центральных банков директор-распорядитель международного фонда объявила, что нужно в условиях кризиса помочь бедным странам.

Речь идёт прежде всего о тех, кто «борется с большими долгами и зависит от сильно пострадавших секторов экономики».

Георгиева «Инициатива G20 о приостановке выплат по задолженности достойна похвалы, и я надеюсь, что будет рассмотрен вопрос о её продлении».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финансовый саммит «Группы двадцати» будет продолжен завтра, 19 июля. В преддверии этого события руководство ООН настоятельно заявило о необходимости помощи бедным странам.