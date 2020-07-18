США, 18 июля, 2020, 18:29 — ИА Регнум. Научные исследования США подтвердили заявление ВОЗ о том, что комары не являются переносчиками вируса SARS-CoV-2, пишет 18 июля Scientific Reports.

Комар

Комментируя заявление ВОЗ о том, что «до настоящего времени не было ни информации, ни доказательств того, что новый коронавирус может передаваться комарами», авторы статьи заявили, что это положение подтверждено опытами над комарами трёх видов — Aedes aegypti, Ae. albopictus и Culex quinquefasciatus.

Оказалось, что новый коронавирус «даже в экстремальных условиях не способен реплицироваться в этих комарах и поэтому не может передаваться людям» даже с малой долей вероятности.

Исследования проводили сотрудники кафедры диагностической медицины и патобиологии Колледжа ветеринарной медицины при Канзасском государственном университете.

Напомним, ВОЗ заявляла ранее, что комары не могут передавать SARS-CoV-2.