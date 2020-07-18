Москва, 18 июля, 2020, 11:12 — ИА Регнум. В Российской Федерации за сутки выявлено 6234 новых случая COVID-19. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает федеральный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 6234 новых случая выявлены в 84 субъектах Федерации. При этом в 1522 случаях (24,4%) заболевание протекает без симптомов.

Наибольшее число случаев выявлено в Москве — 578 человек. Темпы роста заболеваемости в столице остаются самыми низкими, +0,2%.

259 случаев выявлено в Свердловской области, 247 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 238 — в Санкт-Петербурге, 205 — в Нижегородской области, 201 — в Алтайском крае.

За сутки в России от COVID-19 скончались 124 человека. Выписались из больниц 7490 человек.