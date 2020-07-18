Москва, 18 июля, 2020, 07:58 — ИА Регнум. Законопроект о жилищных вкладах при поддержке регионов внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

По договору жилищных сбережений банк на предусмотренных договором условиях обязан принимать от физического лица суммы денежных средств и зачислять их на счет жилищных сбережений, а по истечении срока сбережения обязан возвратить всю сумму сбережений, выплатить проценты на нее и предоставить вкладчику кредит на приобретение жилья в оговоренной при заключении договора жилищных сбережений сумме и на предусмотренных этим договором условиях.

Срок такого вклада составляет от трех до семи лет, вклады подлежать страхованию, но в сумме максимум 3 млн рублей.

Такой вклад не защищен от взысканий по долгам. Обращение взыскания на денежные средства должника, находящиеся на счете жилищных сбережений, допускается за исключением сумм социальных выплат, внесенных из бюджетов субъектов РФ в рамках реализации программ поддержки жилищных сбережений.

Ипотека

Такой вклад не исключает ипотеки, более того, механизм является механизмом «выращивания» ипотечного заемщика, отмечают авторы. В рамках ипотеки гражданин сможет целевым образом накапливать средства первоначального взноса для последующего получения ипотечного кредита, что позволит сформировать прогнозируемый будущий спрос на ипотечные банковские продукты.

В случае получения ипотечного кредита размер первоначального взноса участника программы жилищных сбережений может составлять 50% и более, что существенно повышает качество кредита и снижает процентную ставку.

Регионы

Законопроектом предусмотрена возможность реализации региональных программ поддержки жилищных сбережений.

«Субъекты РФ в рамках мер по организационному и финансовому обеспечению развития жилищного строительства и кредитования, накопления денежных средств для улучшения жилищных условий граждан, а также иных мер социальной поддержки населения реализуют программы поддержки жилищных сбережений», — следует из документа.

Законами регионов на очередной финансовый год и на плановый период могут быть предусмотрены социальные выплаты гражданам РФ, заключающим договоры жилищных сбережений с целью приобретения жилого помещения, финансирования участия в долевом строительстве, индивидуального жилищного строительства или иного улучшения жилищных условий, в том числе гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Регионы обязаны утвердить порядок предоставления социальных выплат гражданам, участвующим в программе жилищных сбережений для приобретения жилого помещения, финансирования участия в долевом строительстве, индивидуального жилищного строительства или иного улучшения жилищных условий, в том числе нуждающимся в улучшении жилищных условий.

В случае поддержки инициативы закон вступит в силу с 1 января 2021 года.