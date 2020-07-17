Берн, 17 июля, 2020, 23:22 — ИА Регнум. Во всём мире за последние сутки зафиксировано 237 743 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем за весь период с начала пандемии. Об этом сообщается 17 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Как уточняется, всего на сегодняшний день выявлено уже более 13 млн 616 тысяч инфицированных коронавирусом.

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 5682 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 585 727.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 226 181 новом случае заражения коронавирусом и 5575 скончавшихся пациентах с COVID-19 за сутки.