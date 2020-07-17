Москва, 17 июля, 2020, 22:56 — ИА Регнум. Россия может стать первой страной, которая произведёт вакцину от коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Мы считаем, что это будет так. Три финалиста: российская вакцина, оксфордская вакцина и китайская вакцина», — сказал Дмитриев.

По его словам, он на себе испробовал российскую вакцину. Её результат оказался очень эффективным, а побочные эффекты отсутствовали.

«Я получил вакцину и ничего не испытал, даже температуру. И сейчас мой уровень антител в несколько раз превышает уровень антител переболевшего человека. Наша вакцина, как мы видим работает. Уверен, что мы будем одними из первых или первыми», — сказал Дмитриев.