Нью-Йорк, США, 17 июля, 2020, 22:49 — ИА Регнум. В Нью-Йорке иммунитетом от коронавируса обладают порядка 20% жителей города. Об этом заявил директор по вопросам общественной информации департамента здравоохранения штата Нью-Йорк Джона Бруно.

Russian.news.cn Прогуливающиеся по улицам Нью-Йорка

«Согласно исследованиям … антитела присутствуют примерно у 20% жителей Нью-Йорка, но показатели варьируются в зависимости от места проживания», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва лучше Нью-Йорка смогла подготовить здравоохранение к распространению коронавируса.

В этом Собянин видит причину более низкой смертности в российском городе. По его данным, она меньше, чем у Нью-Йорка, в пять раз. При том, что в Москве проживает на 3 млн больше жителей.

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