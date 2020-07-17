Иерусалим, 17 июля, 2020, 22:12 — ИА Регнум. В Израиле число выявленных случаев COVID-19 достигло 47 459. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает министерство здравоохранения страны.

(сс) amir appel Коронавирус в Израиле

За сутки в Израиле выявили 1929 новых случаев COVID-19. Восемь человек скончались за сутки. Общее число умерших с начала пандемии — 392 человека.

Также в Минздраве Израиля уточнили, что в настоящий момент COVID-19 болеют 26 323 человека, в тяжелом состоянии находятся 208 пациентов. Из них на искуственной вентиляции легких находятся 56 человек.