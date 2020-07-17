Екатеринбург, 17 июля, 2020, 21:24 — ИА Регнум. Первая российская вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована уже в августе. Об этом журналистам заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Okb1.ru Иммунологический отдел клинико-диагностической лаборатории (КДЛ) Свердловской областной клинической больницы №1

«Думаю, что первая регистрация будет в августе», — сказал чиновник. И уточнил, что это может произойти уже в первой декаде месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля Мурашко посетил Екатеринбург. Он оценил состояние здравоохранения в Свердловской области и сделал ряд заявлений.