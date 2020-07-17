Вашингтон, 17 июля, 2020, 20:32 — ИА Регнум. В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.

ИА REGNUM С-400

Законопроект внесен 17 июля по инициативе конгрессмена-республиканца Адама Кинзингера.

«Турция продолжает принимать сомнительные решения, не соответствующие лидерским качествам страны — члена НАТО. Год назад Турция проигнорировала предупреждения других членов альянса по поводу контракта с Россией и поставила на вооружение российские системы С-400», — указано в сопутствующем заявлении конгрессмена.

По его мнению, США должны дать Турции понять, что её действия в этом вопросе не останутся без последствий.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в декабре 2019 года международный комитет Сената США одобрил предложение о введении санкций против Турции за покупку российских систем ПВО С-400.