Минск, 17 июля, 2020, 16:34 — ИА Регнум. Только мирным может быть решение армяно-азербайджанской проблемы, сообщил 17 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета.

President.az Никол Пашинян и Ильхам Алиев на заседании Совета глав стран СНГ в Ашхабаде

Глава правительства Армении подчеркнул, что «силового решения конфликта не существует» и что мирные переговоры — в интересах обоих народов.

Комментируя военное столкновение, Пашинян пояснил, что ВС Армении были вынуждены отреагировать на предпринятые Азербайджаном действия в северо-восточном направлении границы.

Он добавил, что провокации со стороны Баку продолжаются, а ситуацию назвал «непредсказуемой».

Что касается нагорно-карабахского аспекта проблемы, то, что бы ни предпринял Азербайджан, Армения останется на своих позициях по этому вопросу.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тавушские столкновения начались 12 июля 2020 г. рядом с сёлами Мовсес (Тавушская область, Армения) и Агдам (Товузский район, Азербайджан). С обеих сторон есть потери.