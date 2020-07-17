Екатеринбург, 17 июля, 2020, 15:50 — ИА Регнум. Приостановленное Россией в конце марта авиасообщение с другими странами нужно вернуть. Об этом в Екатеринбурге заявил глава Минздрава страны Михаил Мурашко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Табло в аэропорту

Он отметил, что сделать это можно лишь при условии соблюдения мер профилактики заражения коронавирусом. Это же касается и всех остальных послаблений в текущей ситуации.

«Возобновлять авиасообщение необходимо, но мы понимаем, что любые послабления в сегодняшних ситуациях должны быть с определенными поправками», — сказал Мурашко журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минздрава 17 июля посетил Екатеринбург. Он отметил, что за рубежом интересуются опытом России по борьбе с коронавирусом, и Россия делится этим опытом.